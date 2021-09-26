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Пандемия COVID-19

Очаг коронавируса в доме престарелых в Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора

Медики выявили коронавирус у шести сотрудников дома-интерната 10 сентября

ТАСС, 26 сентября. Очаг новой коронавирусной инфекции в Плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Псковской области сняли с контроля Роспотребнадзора, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы администрации региона.

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"Очаг в Плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов снят с контроля Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Очаг коронавируса зафиксировали медики в Плюсском доме-интернате 10 сентября, коронавирус выявили у шести сотрудников.

С начала пандемии в Псковской области выявили 49 787 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки 154 случая. Выздоровели 42 781 человек, зарегистрировали 769 летальных исходов от коронавируса.

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