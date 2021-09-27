Хуснуллин заявил, что вопрос развития метро в Новосибирске изучается властями региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Возможность развития метрополитена Новосибирска рассматривается сейчас региональными властями, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в понедельник на своей странице в Instagram .

"В Новосибирске пока не отказываются от этой идеи, прорабатывают, считают по деньгам возможность в будущем строительства", - сказал Хуснуллин.

Также он напомнил, что проекты развития метрополитена сейчас прорабатываются в Челябинске и Красноярске.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина заявил, что решения, касающиеся проектов метрополитенов в Нижнем Новгороде и Челябинске, приняты, проект строительства метро в Красноярске дорабатывается.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году. В его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров, в 2019 году - порядка 85 млн человек.