Хуснуллин заявил, что решения по проектам метро в Нижнем Новгороде и Челябинске приняты

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Решения, касающиеся проектов метрополитенов в Нижнем Новгороде и Челябинске, приняты, проект строительства метро в Красноярске дорабатывается. Об этом во вторник сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, - была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску", - сообщил он президенту.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что решение о строительстве метро ждали десятки тысяч горожан, развитие метрополитена власти видят как основу новой комфортной маршрутной сети нижегородской агломерации. "Регион готов к возобновлению проекта", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона добавил, что корректировку проекта продления метро и подготовку территорий для будущего строительства правительство готово начать в этом году.

В Челябинске, как ранее сообщал Хуснуллин, подготовлен проект продления линии метрополитена, куда будет интегрирован трамвай. Работы планируется начать с 2022 года и завершить в течение трех-четырех лет, стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей.

В середине июля вице-премьер Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить стоимость строительства метрополитена в Красноярске, составлявшую 128 млрд рублей. По словам губернатора края Александра Усса, созданная для этого рабочая группа изучит варианты снижения стоимости хотя бы на 20-30%. 11 сентября регионом получено второе заключение Главгосэкспертизы. Красноярский трест инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ") должен был получить одно такое заключение, но затем проект был разделен на четыре части. Первые две экспертизы касаются инженерных изысканий, третья экспертиза потребует изучения возможности строительства котлованов, четвертая - самих линий метрополитена.