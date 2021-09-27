В Дагестане восстановили энергоснабжение в 57 населенных пунктах после непогоды

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Энергоснабжение почти 60 из 111 населенных пунктов Дагестана восстановлено после нарушения из-за непогоды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Дагестане восстановлено энергоснабжение в 57 населенных пунктах, восстановлено автомобильное сообщение с 26 населенными пунктами, организовано жизнеобеспечение населения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего за прошедшую неделю непогода наблюдалась в 36 регионах, ликвидация последствий которой находится на контроле ведомства.

Накануне руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова сообщила, что в Дагестане без света остаются более 64 тыс. потребителей, в том числе 19 тыс. детей, в 111 населенных пунктах республики.

В регионе действует экстренное предупреждение о непогоде: там продолжаются ливни, грозы, ветер до 20 м/с, существует опасность схода селей.