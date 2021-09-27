Власти Якутии сообщили, что под программу газификации попадают около 4,6 тыс. домов

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Около 4,6 тыс. домов попадают под программу социальной газификации в Якутске. Первые дома уже начали газифицировать, сообщил в понедельник в ходе прямой линии глава Якутии Айсен Николаев.

"Этот вопрос волнует очень многих жителей республики. По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, которое прозвучало в его послании Федеральному собранию, принят закон, по которому должна быть проведена у нас в стране так называемая социальная газификация. <…> Сейчас по поручению президента в закон, в положение вошло о том, что до дома газификация должна быть бесплатная. У нас в республике выбран единый регоператор - это "Сахатранснефтегаз". Сейчас на его сайте есть специальный подраздел, "Социальная газификация" называется, там люди могут оставлять свои заявки", - сказал Николаев.

Он отметил, что работа ведется по территориям, где имеется газификация. "У нас 12 районов, которые сегодня имеют природный газ для использования в жилых помещениях. <…> У нас порядка 4 600 домов, которые попадают под программу социальной газификации, в них проживает порядка 12 тыс. человек", - сказал глава региона.

Николаев добавил, что по Якутску первые 18 жилых домов газифицированы в рамках программы социальной газификации. "Сейчас список составляется, план делается", - сказал он.