В Уфе на дистанционное обучение перевели 70 школ

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Дистанционное обучение из-за роста заболеваемости вводится еще в 19 школах Уфы, ранее на удаленку перешло 51 учреждение, сообщила пресс-служба мэрии города в понедельник.

"С 29 сентября еще 19 уфимских школ перейдут на дистанционное обучение <...>. Удаленный формат обучения введен на 14 дней для учеников с пятого по восьмой и 10-го классов. Принятое решение основано на рекомендациях управления Роспотребнадзора Республики Башкортостан. В случае стабилизации эпидемиологической ситуации ученики вернутся на очный режим обучения", - сказано в сообщении.

Ранее на удаленку перевели 51 школу, где зафиксировали рост уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19. По данным регионального оперштаба, общее число инфицированных коронавирусом в регионе превысило 65,6 тыс. случаев, прирост за сутки составил 374 человека. За прошедшие сутки умерли 20 человек, всего количество умерших составило 1 555. Лечение в стационарах получают 675 пациентов, из которых 35 - в тяжелом состоянии.