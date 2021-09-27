Число ушедших на дистанционное обучение классов в Югре выросло почти втрое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сентября. /ТАСС/. Учеников 420 классов Ханты-Мансийского автономного округа перевели на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в школах. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Ранее Дренин сообщал ТАСС, что в Югре на дистанционном обучении находились ученики около 150 классов региона - примерно 4 тыс. человек. В свою очередь в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска ТАСС уточняли, что в городе полностью перевели на дистанционное обучение две школы.

"На дистанте сейчас 420 классов (7 230 обучающихся). Большое количество обусловлено тем, что в качестве превентивной меры на дистант полностью переведены семь школ", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС уточнили, что очный образовательный процесс приостановили в семи школах региона - в Ханты-Мансийске и Березовском районе. На сайте ведомства уточняется, что в Югре с 20 по 26 сентября зарегистрировали 136,6 случаев острых респираторных вирусных инфекции на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 13,3% и выше эпидемического порога на 38,9%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 27 сентября общее количество заразившихся в регионе превысило 74,6 тыс., выздоровели 71 тыс. человек, умерли 1 096 пациентов.