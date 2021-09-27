Пять кошек, собаку и попугая спасли из дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спасатели вынесли пять кошек, собаку и попугая из пострадавшего от взрыва газа дома в подмосковном Ногинске, животные пробыли в одиночестве почти три недели. Об этом сообщила в понедельник в Facebook член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"За вчерашний и сегодняшний день было спасено несколько животных: собака, четыре кошки, котенок и попугай", - написала Ахмедова.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили ТАСС спасение трех кошек.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в квартире на третьем этаже жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Погибли семь человек, в том числе двое детей, пострадали еще 22 человека, включая четырех детей.