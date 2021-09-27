В самарские культурно-досуговые учреждения будут пускать только по QR-кодам

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Самарской области сообщили о запуске системы пропусков с помощью QR-кодов в культурно-досуговые учреждения. Новые ограничения вступят в силу через две недели, написал губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram .

"Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21:00 до 06:00, если заняты более 50% посадочных мест", - написал Азаров.

Также рассматривается возможность перевода на дистанционное обучение школьников с шестой по 10 класс со следующей недели. Окончательное решение будут принимать главы муниципалитетов в зависимости от эпидобстановки в районе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 27 сентября, в регионе зафиксировали 103,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 84,6 тыс. человек, еще 3,8 тыс. пациентов умерли. В Самарской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничен доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Кроме того, несовершеннолетним запретили посещать торговые центры и фудкорты в них без сопровождения взрослых или законных представителей.