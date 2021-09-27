{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На дистанционный формат обучения в школах Петербурга перевели менее 1% классов

В смешанном формате учатся 1 664 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях Сант-Петербурга держится под контролем, несмотря на распространение ОРВИ и ухудшение коронавирусной обстановки, на дистанционный формат обучения перевели менее 1% классов в школах. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

На эту тему
Москва усилит контроль за ношением масок. Главное о коронавирусе за 27 сентября
Москва усилит контроль за ношением масок.

"В связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 13 групп в 10 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 106 классов в 57 школах (0,53% от общего количества классов в городе)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по заявлению родителей на дому в смешанном формате учатся 1 664 человека - 0,3% от общего количества обучающихся.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 615 177 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 576 420 человек, умерли 21 680. За последние сутки в городе выявили 1 527 новых случаев заражения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
"Артек" планирует принять более 200 тыс. детей до 2025 года
По итогам 2021 года "Артек" должен принять 32 тыс. детей
Читать полностью