Около 30% жителей Самарской области вакцинировались от коронавируса

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 млн жителей Самарской области завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет около 30% от общего числа проживающих в регионе. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального правительства.

"На данный момент первый компонент вакцины получили более 1,12 млн жителей, из них более 1,06 млн привиты и вторым компонентом вакцины. План вакцинации и процент использования вакцины в Самарской области выше, чем в среднем по России, но в сравнении с уже проведенной работой в области сейчас темпы вакцинации снизились", - говорится в сообщении.

На сайте приводятся слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который пообещал рассмотреть вопросы о кадровых решениях в администрациях тех муниципалитетов, где отмечены самые низкие показатели вакцинации. "Есть муниципалитеты, которые находятся в красной зоне, где ситуация наиболее проблемная по вакцинации, темпы очень низкие. По ним нужно в первую очередь разбираться, принимать срочные решения", - сказал Азаров.

Дополнительные койки

Также власти сообщают об открытии в больницах Самарской области свыше 700 коек для коронавирусных больных за прошедшую неделю. Еще столько же планируется развернуть на этой неделе. "За прошедшую неделю введены дополнительно 731 место, на этой неделе планируется добавить 710 мест в стационарах. Таким образом, всего будут задействованы 6 222 койки", - сказано в сообщении.

Общее число развернутых коек за три месяца увеличилось более чем в два раза. Так, в первых числах июля оперштаб сообщал о наличии в регионе 2 842 коек для коронавирусных больных.

Уточняется, что свыше 5,4 тыс. пациентов с коронавирусом и подозрением на него находятся в госпиталях, половина из них - на кислородной поддержке в состоянии средней тяжести. Среднесуточный расход кислорода превысил уровень потребления в ноябре-декабре 2020 года.

Также власти рассказали и о ситуации с ОРВИ и внебольничной пневмонией. "Случаев ОРВИ на прошедшей неделе выявили в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года - 21 879 (против 10 021), по внебольничной пневмонии цифры сопоставимые (2 230 за прошедшую неделю и 2 201 в то же время 2020 года). В сравнении с неделей ранее на прошлой неделе заболели ОРВИ на 24% больше людей, внебольничной пневмонией - на 22,7%", - говорится в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 27 сентября, в регионе зафиксировали 103,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 84,6 тыс. человек, еще 3,8 тыс. пациентов умерли. В Самарской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничили доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Кроме того, несовершеннолетним запретили посещать торговые центры и фудкорты в них без сопровождения взрослых или законных представителей.