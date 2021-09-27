Блинкен сдал отрицательный тест на коронавирус после заражения главы пресс-службы Госдепа

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник сдал отрицательный тест на выявление COVID-19 после того, как выяснилось, что руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила заместитель Прайса Джалина Портер на проводившемся по телефону регулярном брифинге для журналистов.

"Я могу подтвердить, что тест Прайса на COVID-19 оказался положительным. Он почувствовал симптомы только сегодня [в понедельник] утром, до этого у него не было никаких симптомов", - отметила дипломат.

Она рассказала, что специалисты Госдепартамента подтвердили диагноз. По словам Портер, сотрудники пресс-службы внешнеполитического ведомства "будут следовать всем соответствующим требованиям и будут находиться на карантине в течение следующих 10 дней". "Результаты теста госсекретаря Блинкена сегодня утром оказались отрицательными", - подчеркнула дипломат, добавив, что госсекретарь регулярно проходит тесты на ковид.