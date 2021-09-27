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Пандемия COVID-19

Глава пресс-службы Госдепа заразился коронавирусом

Нед Прайс cообщил, что будет находиться на карантине в течение 10 дней

ТАСС, 27 сентября. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник в Twitter.

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"После того как у меня сегодня утром впервые проявились симптомы [вызываемого коронавирусом заболевания], я получил положительный результат теста на COVID-19", - написал Прайс. Он отметил, что испытывает недомогание, но "благодарен за защиту от признаков тяжелой [формы заболевания], которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина".

Прайс добавил, что будет находиться на карантине в течение следующих 10 дней.

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