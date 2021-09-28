Пропавшие под горой Фалаза в Приморье туристы вышли на связь

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Пропавшие в районе горы Фалаза трое туристов кратковременно вышли на связь и сообщили о себе, передает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Их поиски продолжают спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда.

"Женщины, которые потерялись во время восхождения на гору Фалаза, смогли связаться со спасателями и сообщили, что находятся рядом с ЛЭП. В указанный район оперативно были направлены дополнительные силы спасателей на квадроциклах, которые приступили к обследованию местности вдоль линии электропередач", - говорится в сообщении.

Как прояснили ТАСС в пресс-службе, период доступа к связи был коротким и дозвониться женщинам после спасатели уже не могут. Поиски продолжались и ночью на вторник, но к утру пропавшие туристы не были найдены. За время поисковых мероприятий обследовано 59 кв. км лесного массива. К поискам привлечено 17 спасателей, сотрудников полиции, волонтеров и восемь единиц техники.

27 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза 25 сентября пропали три женщины и до сих пор их местоположение неизвестно.

Фалаза - одна из самых популярных у пеших туристов гора в Приморском крае. Относится к Ливадийскому хребту горной системы Сихотэ-Алинь. Ее высота 1 279 м.