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В Приморье в горах пропали три туристки

Женщины пропали в окрестностях горы Фалаза, их поиски ведут восемь спасателей

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Спасатели в Приморском крае отправились на поиски трех пропавших в районе горы Фалаза туристов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины, которые 25 сентября отправились в турпоход, и до сих пор их местоположение неизвестно", - говорится в сообщении.

На поиски группы выдвинулись восемь спасателей.

Фалаза - популярная среди туристов гора. Относится к Ливадийскому хребту горной системы Сихотэ-Алинь. Ее высота 1 279 м.

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