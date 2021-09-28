В Приморье нашлись туристки, пропавшие под горой Фалаза

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Три женщины-туристки, пропавшие ранее в окрестностях горы Фалаза, самостоятельно вышли из тайги к селу Васильевка, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Три женщины, пропавшие 25 сентября в районе горы Фалаза, найдены. 28 сентября в 10:30 (03:30 мск) они самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского муниципального района. От госпитализации отказались, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За время поисковых мероприятий спасателями было обследовано 59 кв. км лесного массива. К поискам было привлечено 38 человек и 11 единиц техники. Были задействованы спасатели из Владивостока, Находки и Фокино, сотрудники полиции, волонтеры, а также беспилотная авиация авиалесоохраны.

27 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза 25 сентября пропали три женщины.

Фалаза - одна из самых популярных у пеших туристов гора в Приморском крае. Относится к Ливадийскому хребту горной системы Сихотэ-Алинь. Ее высота 1 279 м.