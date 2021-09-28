В селе Бясь-Кюель в Якутии построили первый дом для пострадавших от лесного пожара

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев вручил во вторник ключи от первого дома семье из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Кюель в Горном районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"Ключи от первого вновь построенного дома для пострадавших от лесного пожара жителей села Бясь-Кюель Горного улуса (района) 28 сентября вручены семье Екатерины Дмитриевны и Алексея Алексеевича Саввиных. Екатерина и Алексей Саввины получили ключи от нового благоустроенного дома из рук главы республики Айсена Николаева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дом Саввиных стал первым из 34 домов, которые будут восстановлены в пострадавшем от лесного пожара селе. Здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые идут по графику и должны завершиться к 15 октября. Площадь возводимого жилья будет соответствовать площади уничтоженных огнем домов, отметили в правительстве.

7 августа в селе Бясь-Кюель, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огнем было уничтожено шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей изъявила желание получить денежную компенсацию, таким образом решено построить 34 дома.

Ранее Николаев отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в этом году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей. В 2021 году количество зарегистрированных лесных пожаров составило 1 694, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га. В этом году в регионе потушено 535 лесных пожаров на площади 3 262 889,8 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. 14 сентября здесь снят в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный с 23 июня из-за сложной пожароопасной обстановки и жаркой погоды.