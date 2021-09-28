Первую камеру, измеряющую шум транспорта, установили в тестовом режиме в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Камера, измеряющая шум проезжающего транспорта, установлена в районе Чистых прудов в Москве в тестовом режиме. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В тестовом режиме сейчас работает одна камера, измеряющая шум проезжающего транспорта. Пока речи о штрафах не идет, так как камеры сначала должны пройти сертификацию в Росстандарте. Помимо этого, необходимо будет также утвердить методику измерения [уровня] шума. Такой документ, в свою очередь, может быть утвержден только после изменения действующего законодательства", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из тестируемых шумомеров установили в районе Чистых прудов, жители которых ранее жаловались на шум от автотранспорта.

"После принятия всех необходимых документов камеры планируется устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта", - отметили в пресс-службе.

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам на заседании в понедельник поддержала поправки мэра Москвы Сергея Собянина в федеральное и московское законодательство об усилении ответственности за нарушение автомобилистами и мотоциклистами тишины в ночное время.