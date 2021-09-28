Под зорким взглядом: что умеют и чему могут научиться камеры на дорогах

Игорь Моржаретто — о том, будут ли выписывать штрафы за среднюю скорость и чего еще ожидать от комплексов фотовидеофиксации

Для большинства водителей приятной и неожиданной стала новость о том, что ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Комплексы "Автодория" были разработаны в Татарстане семь лет назад, и с тех пор началось их триумфальное шествие по российским дорогам… чтобы тихо закончиться летом 2021 года. Навсегда ли? Польза есть, но регулирования нет Принцип их действия прост и понятен: первая камера фиксирует номер автомобиля и время проезда. Вторая камера фиксирует те же самые параметры при выезде с участка. А дальше программный комплекс начинает расчет. Компьютер знает и расстояние от точки А до точки Б, и за какое время можно проехать этот участок дороги, учитывая разрешенную скорость. Если автомобиль проехал его быстрее, тогда софт делит расстояние на время проезда и получается средняя скорость движения по контролируемому участку. И, соответственно, выписывается штраф — такой же, как и при обычном превышении скорости. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель заплатит от 500 рублей до 5 тыс.

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По такому алгоритму до недавнего времени работало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. Системы активно использовались, например, в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По уверениям региональных руководителей ГИБДД, технология позволила сократить аварийность на скоростных трассах. Как мне объяснили, часто на дорогах можно видеть "эффект кенгуру". Выглядит это так: автомобиль едет с превышением скорости, и вдруг водитель видит впереди камеру (или знак, который предупреждает о том, что такая здесь работает). Что он делает? Резко тормозит (что само по себе может быть опасно), сбрасывает скорость до разрешенной, проезжает камеру и… снова быстро набирает скорость. Как уверяют специалисты, в случае если на трассе работают камеры по средней скорости, водитель после первого фиксирующего устройства плавно снижает скорость и до следующей камеры едет паинькой. А порой даже медленнее, чем предписывают знаки, чтобы в итоге получить среднюю скорость в рамках дозволенной знаками. Получается, что польза от таких камер есть, но вот регулирования нет: ни в Правилах дорожного движения, ни в КоАП нет даже самого понятия "средняя скорость". А при назначении штрафа кодекс требует указать точное время и место совершения правонарушения — какое указывать в протоколе? "При проезде города Вязьма в период с 10 до 10.15 утра"? Несколько депутатов Госдумы даже пытались запретить штрафовать "за превышение средней скорости" специальными поправками к КоАП, но законопроект не прошел. В то же время в ряде регионов отдельно взятым водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах. Я не зря привел в качестве примера славный город Вязьму, потому что одно из самых известных дел по этому поводу началось именно там. Житель Смоленской области Николай Б. в августе 2018 года ехал на своем VW Tiguan по трассе М-1 "Беларусь". Между городами Сафоново и Вязьма скорость замерили двумя камерами типа "Бумеранг"; система вычислила превышение средней скорости на 25 км/ч (115 км/ч вместо положенных 90 км/ч). В ГИБДД вынесли постановление, где было указано место совершения правонарушения — участок трассы длиной более 70 км. Водитель решил обжаловать это решение как необоснованное; дело разбирал сначала Вяземский районный суд, а затем и Смоленский областной суд. Решение оставили в силе, но водитель оказался, видимо, принципиальным, и в 2019 году Верховный суд по его жалобе отменил штраф. Ведь водитель, как указали судьи ВС, проехав первый фиксирующий комплекс, мог вовсе свернуть на другую дорогу, остановиться или двигаться дальше с еще большим превышением скоростного режима — мало ли что может произойти на участке в 70 км… Были и другие подобные судебные разбирательства в других регионах.

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В общем, ГАИ в регионах до недавнего времени продолжала выносить такие постановления, а суды в массовом порядке их отменять. Однако эта игра в кошки-мышки словно всем изрядно надоела, и весной 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве вопросы безопасности дорожного движения, поручил МВД, Минтрансу и Минюсту проработать "предложения по законодательному закреплению ответственности" за превышение средней скорости. Думаю, речь о поправках в соответствующую статью КоАП. Но тут есть два варианта. Первый: внести их в действующую редакцию кодекса (что вообще-то противоречит принятой ныне на всех уровнях установке: не трогать больше существующий документ, а дождаться появления нового). Или отразить этот аспект в разрабатываемом кодексе, что кажется мне более логичным. Правда, когда он дойдет до Государственной думы, все еще непонятно — Минюст пишет его уже года два, причем первые два варианта документа были возвращены на доработку. И это без обсуждений в парламенте... В общем, еще весной появилась информация со ссылкой на различные документы ГИБДД, что в регионах больше не будут штрафовать граждан за превышение средней скорости. В Подмосковье, например, такие постановления не выносятся как минимум полгода, в Москве — с августа. Кстати, это совсем не означает, что эти камеры фотовидеофиксации остались без работы или их вовсе демонтировали. В большинстве случаев они продолжают работать, но по "упрощенному варианту": фиксируют мгновенное нарушение скорости — как и положено по закону. Что день грядущий нам готовит? Вполне возможно, что "средние" камеры через какое-то время вернутся на наши улицы и дороги — как только появятся соответствующие положения в ПДД и КоАП, а также регламент, который будет прописывать правила установки таких комплексов. Ведь подобные системы вполне успешно работают в некоторых странах Европы (сам видел подобные во Франции), но места их применения четко регламентированы: тоннели, мосты или не очень длинные участки дорог, где нет примыканий. А вот истории с 70 км трассы, проходящей через несколько населенных пунктов… простите, но это нонсенс. Тем не менее отмечу, что камеры фотовидеофиксации становятся все более и более умными. Сегодня они, как правило, способны увидеть и зафиксировать 10–15 типов нарушений ПДД. Среди них: превышение скорости; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд за стоп-линию на перекресток при заторе, на встречную полосу движения, на полосу общественного транспорта, на тротуар; движение по обочине; проезд под знаки "Въезд запрещен" и "Движение грузовых автомобилей запрещено". А также они могут отследить: движение грузовиков далее второй полосы на автомагистралях и дорогах для автомобилей (что запрещено); нарушение требований дорожной разметки; выполнение поворота из второго ряда и "непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах".

Описание Служба мониторинга ситуации на дорогах © Сергей Фадеичев/ТАСС

Думаю, что даже прочитать весь этот список на одном дыхании весьма сложно. Но и это еще не все. Не так давно на улицах Москвы некоторые камеры "научились видеть" непристегнутый ремень безопасности, а также мобильный телефон в руке водителя и тут же, конечно, выписывать штраф в 1–1,5 тыс. рублей. В ближайших планах ГИБДД — прокачать камеры для реакции на невключенный ближний свет фар или дневные ходовые огни. При этом совсем недавно столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на закупку 500 новых комплексов с новым списком возможностей (и допустимой долей ошибок не более 5%). Например, камеры должны фиксировать движение мотоциклистов между полос. Это вообще-то странно, если учесть, что в КоАП пока нет наказания за такие маневры; да и камера далеко не всегда способна "разглядеть" разметку в плотном потоке машин. Есть вопросы и по поводу фиксации (предполагаемой) нарушений правил перевозки грузов и буксировки. Ведь, например, понять, что автомобили идут в сцепке, камеры также пока не могут… Разберется ли с этим нейросеть, или придется делать это оператору в ручном режиме?

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Есть еще одна тема, о которой не очень любят говорить руководители, но от этого она никуда не девается. Речь о том, что целый список правонарушений можно зафиксировать, только сравнив между собой разные базы данных. Например, отсутствие у водителя действующего полиса ОСАГО. Разговоры о том, что "скоро-скоро" камеры начнут выявлять таких нарушителей, идут уже много лет, но пока камеры все еще не умеют этого делать. Вернее, проблемы возникают именно тогда, когда нужно сверить номер автомобиля (в автоматическом режиме) с соответствующими базами данных — Российского союза автостраховщиков (РСА) и МВД. Вроде бы еще год назад страховщики предоставили ГИБДД доступ к своим базам данных, но из-за каких-то технических (нерешенных? нерешаемых?) проблем администрирование этого правонарушения с помощью камер до сих пор не ведется. Тем не менее сейчас на камеры фотовидеофиксации хотят возложить и другие задачи, которые потребуют координации с иными базами данных. Например, выявлять автомобили, которые не прошли обязательный техосмотр и не имеют действующей диагностической карты (даже с возможным введением добровольного ТО для частных легковушек обязанность проходить его сохранится за коммерческим транспортом). А это потребует координации с базой данных ЕАИС ТО. Также есть заявка на то, чтобы камеры вычленяли из потока нелегальных перевозчиков ("серые такси"), но как быстро смогут наладить обмен данными между МВД и той же новой столичной системой КИС АРТ? При том, что в регионах подобных пока нет… Правда, власти уверяют, что речь идет только о расширении возможностей камер и что новых штрафов в ближайшее время бояться не стоит. Но при всем при этом не совсем ясно, кто будет проверять поток дополнительных фиксаций. Уже сейчас в столице, например, на то, чтобы отсмотреть на экране компьютера одно будущее постановление, оператору ЦАФАП и офицеру ГИБДД, отводится 10–15 секунд. За это время можно разве что сверить номерные знаки… о какой качественной проверке здесь говорить? Можно, конечно, надеяться на то, что система учится, количество ошибок минимизируется. Но оставшиеся возможные 5% ошибок все-таки кто-то должен отлавливать, а о расширении штата не слышно. Обратная связь Многие годы отношения между водителями и организациями, которые выписывают штрафы за нарушения ПДД, напоминали игру в одни ворота: камера сделала снимок, компьютер по базе данных МВД нашел координаты владельца — и все, после быстрой проверки у оператора постановление подписывает офицер ГИБДД. В итоге — всего несколько секунд, и "письмо счастья" полетело в адрес владельца автомобиля. А чтобы попытаться обжаловать его, нужны часы (а возможно, дни и даже месяцы): собрать доказательства невиновности и лично отнести их в тот отдел, где постановление выписано (или отправить по почте заказным письмом). Возможно, потребуется еще и в суд идти. Поэтому многие (если не большинство) даже не пытаются оспаривать полученные квитанции, даже если с ними не согласны, — проще заплатить небольшой штраф, чем брать отгулы на работе и добиваться отмены ошибочных постановлений.

Дополнение Сегодня на дорогах страны работает свыше 20,5 тыс. камер фотовидеофиксации нарушений ПДД (практически столько же, сколько во всех странах Европы, вместе взятых). По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется их количество увеличить в 1,5–2 раза. При этом камер, установленных на специальных рамках на федеральных автодорогах, водителям легковушек бояться не надо: они фиксируют нарушения правил оплаты проезда для тяжелых грузовиков. Хотя, конечно, теоретически и их можно научить реагировать на превышение скорости. Продолжение