Зачистка МКАДа. Грузовики отправляют в обход

С сегодняшнего дня, 1 июля, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы вводит новые ограничения на въезд транзитных грузовиков на МКАД и внутренние дороги города. Теперь запрет будет распространяться на все автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т. Многие задаются вопросами: поможет ли эта мера разгрузить городские дороги (в первую очередь МКАД) или, как предупреждают некоторые специалисты, приведет к сбоям поставок жизненно важных товаров в мегаполис?

История про запреты Тенденция к запрету на въезд транзитных грузовиков в Москву наметилась уже давно. Помимо поэтапно введенных ограничительных мер на въезд в центр города больших грузовиков и машин, не соответствующих определенным нормам по экологическому классу, власти решили нормировать и движение по Московской кольцевой. Первое подобное ограничение для грузовиков было введено еще 1 мая 2013 года. Тогда Мэрия Москвы "для разрешения ситуации с пробками на МКАД и в городе Москве" решила лимитировать въезд грузовиков массой более 12 т в дневное время с 6:00 до 22:00 (в дачный сезон, с 1 мая по 1 октября, запрет действовал с 6:00 до полуночи).

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Столичные чиновники уверяли, что меры помогли: в первый же год загруженность трассы снизилась на треть, а скорость потока увеличилась. Но, с другой стороны, независимые аналитические центры не увидели значительной пользы от введения запретов на движение по МКАД в дневное время. Тем более что штраф за "несанкционированный въезд" составлял тогда смешные 300 руб. Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин признал, что этот способ не позволяет добиться поставленной цели. Поэтому в тот же год штраф увеличили до 5 тыс. руб., при этом "письмо счастья" может прислать каждая камера, которая установлена по пути следования автотранспорта. Дальнобойщики вынуждены были менять логистические схемы и, чтобы не оформлять пропуск (который позволяет пренебрегать ограничением), до ночи отсыпались на подступах к Москве. А ближе к полуночи устремлялись в путь, дабы проскочить мимо Первопрестольной. Ситуация изменилась этой зимой: приказом от 22 февраля "О временных ограничениях движения грузовых автотранспортных средств в городе Москве" запретили грузовикам выше 12 т выезжать на МКАД круглые сутки. Надо сказать, что во многом эта мера была вынужденной. Виной стал сильнейший февральский снегопад, который привел к транспортному коллапсу. На скользкой, заснеженной кольцевой на многочисленных подъемах тяжелые грузовики лишь утюжили асфальт, но заехать в горку не могли. Итог — многокилометровые пробки. Кстати, изначально приказ устанавливал запрет на въезд транзитных грузовиков с разрешенной максимальной массой от 12 т только на два дня, то есть на время снегопада, но уже через несколько дней ограничения продлили сразу на год — до 23 февраля 2022 года. А в начале марта Сергей Собянин и вовсе объявил, что мера станет постоянной.

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После введения круглосуточных ограничений Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы зафиксировал резкое снижение трафика на МКАД. Интенсивность движения фур сократилась почти вдвое, а средняя скорость транспортного потока возросла более чем на 10%. Такие результаты очень воодушевили столичные власти, так как перегруженная МКАД была серьезной проблемой на протяжении последних 10 лет. Она же лидирует и по количеству ДТП, погибших и пострадавших в столице, традиционно занимая первое место среди всех городских трасс. Только за пять месяцев 2021 года в дорожных авариях на Московской кольцевой погибли 20 человек. С 5 апреля 2021 года Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы анонсировал еще одни новые ограничения на въезд транзитных грузовиков на МКАД. Теперь запрет будет распространяться на все автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 т. В качестве альтернативы грузовикам предлагают воспользоваться Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД), а также "бетонками" А-107 и А-108. Правда, введение запрета на въезд на МКАД грузовикам массой более 3,5 т переносили уже трижды: с 5 апреля на 5 мая, затем на 15 июня и последнее — на 1 июля. Причины переносов объявляли разные: сначала — длинные майские праздники. Позже — опасения российских грузоперевозчиков. Не довезем все? Поставщики и перевозчики продуктов даже обратились за поддержкой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Ограничения на передвижения грузовиков от 3,5 т в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные грозят ростом цен и сбоями поставок, утверждают участники рынка. Обращение подписали руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальной мясной ассоциации, "Союзмолоко", Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, "Рыбного союза" и других объединений. Письма также направили в Минтранс, Минпромторг и Минсельхоз.

Учитывая, что рынок грузоперевозок сегодня и без того переживает не лучшие времена из-за последствий пандемии, новые транзитные ограничения, уверены авторы обращения, могут серьезно ударить как минимум по маленьким и средним компаниям. Ведь на Москву приходится более 60% всего транзитного потока, и дополнительный пробег автотранспорта неизбежно повлечет за собой серьезную потерю времени, расход топлива, срывы сроков выполнения контрактов. Иными словами, все расходы вырастут, причем значительно. Кроме того, бизнес очень обеспокоил один пункт постановления мэрии Москвы от 6 апреля 2021 года. Документ, в частности, обязывает владельцев грузовиков регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС) и вводит фиксированные маршруты. Опасения понятны: установка одного устройства для подключения к РНИС обойдется в 20 тыс. руб., а "фиксированные маршруты снизят эффективность логистики". В общем, все основные участники рынка попросили премьера оценить последствия нового регулирования, а также отменить требования соблюдения фиксированного маршрута и обязательного подключения к РНИС. И хотя формально премьер-министр страны не может в таких делах вмешиваться в действия региональных властей, письмо, кажется, свою роль сыграло: сначала срок начала действия ограничений дважды переносили, а затем в дептрансе заявили, что некоторые требования смягчат. Проблемы реальные и бумажные Решимость властей ограничить движение транзитного транспорта в городе и на Московской кольцевой понятно, и делать это необходимо. Иначе транспортная ситуация в мегаполисе будет ухудшаться — это, наверное, понимают все. Только предварительно надо бы решить целый ряд других проблем.

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Во-первых, полноценного дублера у Московской кольцевой сегодня все-таки нет. Хотя на бумаге все выглядит более чем достойно: работают две бесплатные кольцевые дороги ("бетонки" А-17 и А-108) и Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД). Но трассы А-107 и А-108 невозможно считать адекватной альтернативой — они узкие, перегруженные, а на целом ряде участков дорога находится не в лучшем состоянии. ЦКАД, конечно, самая современная российская скоростная трасса, но она была сдана в декабре прошлого года не полностью; некоторые развязки только достраиваются, а иные — только проектируются. При этом на западе Московской области ни ЦКАД, ни "бетонку" А-107 вообще нельзя рассматривать в качестве полноценной альтернативы МКАД, ведь участок между Минским и Можайским шоссе — это практически городская улица Голицино, которая к тому же разрезана железной дорогой Белорусского направления. Там всегда, и днем, и ночью, жуткие пробки. Кроме того, многим представителям небольших логистических компаний кажется непомерно высокой цена за проезд по платным участкам ЦКАД (сегодня — от 2 до 6 тыс. руб.). Правда, они почему-то забывают, что экономят, не оплачивая за проезд по этой дороге благодаря системе "Платон". Также грузоперевозчики сегодня сталкиваются с серьезными проблемами при оформлении пропусков на МКАД. Сделать это можно только в электронном виде, но причиной для отказа в выдаче пропуска может послужить буквально что угодно — система не объясняет, почему компании отказали в получении пропуска. В результате бесплатный пропуск для многих становится платным. Как мне рассказал руководитель одной средней (по количеству транспорта и объемам перевозок) компании, после многочисленных безуспешных попыток он, как и многие его коллеги, вынуждены были воспользоваться услугами посредников при оформлении пропусков (в московской мэрии заявляют, что таких компаний нет — прим. ТАСС). Обходятся их услуги не очень дешево — в среднем годовой пропуск стоил на одну машину от 12 до 20 тыс. руб. В связи с введением новых правил все перевозчики оповещены о том, что стоимость одного пропуска по МКАДу вырастет вдвое. А для международных логистических компаний-нерезидентов практически не остается законных способов для оформления пропуска на МКАД, так как у них нет возможности зарегистрироваться на портале госуслуг. Единственный выход — опять же использование серых схем через посредников. Например, некая фирма-однодневка арендует у такой компании автотранспорт и оформляет пропуск уже от своего имени. Так уж повелось в России, что любое ограничение, любой запрет обязательно повышают коррупционную опасность. И если у чиновника есть в руках две печати — "разрешаю" и "запрещаю", — рано или поздно у него возникнет соблазн к монетизации своих возможностей. Вспомните бесконечную историю с проведением техосмотра для автомобилей. Кому бы ни передавали эту систему, как бы ни ужесточали контроль, диагностические карты все равно продают. Отступать некуда В департаменте транспорта Москвы заявили, что срок введения ограничений для грузовиков массой от 3,5 т больше переносить не собираются, у всех участников рынка и так было достаточно времени, чтобы подготовиться. Для них даже планируют провести семинары по порядку подачи заявок в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Правила получения пропусков для грузовиков упростили — по просьбам грузоперевозчиков.

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