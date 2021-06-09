В Москве вновь перенесли ужесточение правил для грузовиков массой более 3,5 тонн

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ужесточение правил для грузовиков массой свыше 3,5 тонн введут в Москве с 1 июля. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее ввод ограничений на передвижение грузовиков массой от 3,5 тонн в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные был перенесен с 5 мая на 15 июня.

"Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонн будут введены 1 июля. Кроме того, мы сделаем переходный период: с 1 июля необходимо оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца декабря", - говорится в сообщении.

Оформить пропуск необходимо будет на сайте mos.ru. Он будет предоставлен бесплатно.

"Организации, предлагающие оформить пропуск за деньги, скорее всего будут использовать подложные документы - вы заплатите, а пропуск проверят и аннулируют. Загружая такие документы за своей электронной подписью, вы также несете ответственность за мошеннические действия. Настоятельно рекомендуем не пользоваться посредниками", - отмечается в сообщении.

В соответствии с новыми правилами, транзитные грузовики массой более 3,5 тонн не смогут передвигаться по МКАД. Большегрузы смогут двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А-107 и А-108.