С 5 апреля большегрузы смогут двигаться транзитом только по ЦКАД, трассам А-107 и А-108

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Транзитные грузовики более 3,5 тонны не смогут передвигаться по МКАД с 5 апреля. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Также изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1), - пропуска им не нужны", - говорится в публикации.

Оформить такой пропуск можно через портал mos.ru, услуга бесплатная.

"Предостерегаем, что платная помощь "посредников" - это мошенничество, а пропуска, оформленные с их помощью, аннулируются. Пожалуйста, пользуйтесь бесплатной государственной услугой, а если у вас есть какие-то вопросы - обращайтесь в контакт-центр "Московский транспорт" - 8-495-539-5454, 3210 (с мобильного)", - напомнили в департаменте.

Там пояснили, что грузоперевозчикам необходимо время для изменения своей логистики или оформления пропусков, поэтому новые правила начнут действовать с 5 апреля.

"За это время мы проведем отдельный семинар для транспортных компаний и водителей, какие документы нужны для получения пропуска и как правильно подать заявку. Семинар пройдет в онлайн-формате в срок до 20 марта. Точную дату и инструкцию, как записаться на семинар, объявим на следующей неделе. Сейчас можете оставлять в @to_deptrans_bot свои контакты, и мы с вами свяжемся", - сообщается в посте.

Транзит через ЦКАД

20 февраля транзитный трафик был перенаправлен на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) и дороги А-108 и А-107. Мэр столицы Сергей Собянин 1 марта сообщил, что власти Москвы и Подмосковья планируют ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД на постоянной основе. Теперь выезжать на МКАД могут лишь грузовики, предназначенные для обслуживания жителей и предприятий Московской области и Москвы.

Также в департаменте отметили, что перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. Интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%, а средняя скорость движения увеличилась на 11%. При этом на скорость доставки и стоимость товаров новые правила не повлияли - для фур с пропусками ничего не изменилось.

"Мы считаем, что в городе может оставаться только тот транспорт, который необходим для обеспечения жизни Москвы. Транзитные грузовики при наличии альтернативы крайне плохо влияют на жизнедеятельность всех жителей Москвы и Подмосковья, создают многочисленные проблемы предприятиям, работающим в Московской области и Москве, для которых нет альтернатив, и есть только МКАД", - подчеркнули в департаменте.

Также в публикации сообщается, что самые тяжелые аварии происходят именно с грузовиками из-за невнимательности водителей.