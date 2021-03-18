Ограничение на передвижение грузовиков более 3,5 т по МКАД вступит в силу на месяц позже

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Транзитные грузовики более 3,5 тонны не смогут передвигаться по МКАД с 5 мая. Большегрузы смогут двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А-107 и А-108, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что данное ограничение вступит в силу с 5 апреля.

"Теперь мы готовимся к переводу на ЦКАД и бетонку транзитных машин весом более 3,5 тонны. <...> Сегодня мы проводим семинар по разъяснению новых правил, нас попросили дать дополнительное время, еще 2-3 недели, чтобы перестроиться. Мы дадим 1 месяц, чтобы те, кто обеспечивает ежедневную жизнедеятельность Москвы и Московской области, были полностью готовы. Ограничения вступят в силу 5 мая", - значится в публикации.

Там отмечается, что данное решение должно сделать жизнь в Московской области удобнее и безопаснее. Оно затронет только транзитные машины: для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится.

"Учитывая вопросы, которые озвучивают нам представители бизнеса, мы приняли решение помочь им с переходом на ночную доставку в Москву, усилить контроль за транзитными передвижениями с помощью ГЛОНАСС и ввести те же правила для иностранных перевозчиков, что действуют и для российских компаний. Кроме того, за дополнительный месяц мы проведем столько семинаров для водителей и представителей транспортных компаний, сколько потребуется", - говорится в публикации.

Транзит через ЦКАД

20 февраля транзитный трафик был перенаправлен на ЦКАД и дороги А-108 и А-107. Мэр столицы Сергей Собянин 1 марта сообщил, что власти Москвы и Подмосковья планируют ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД на постоянной основе. Теперь выезжать на МКАД могут лишь грузовики, предназначенные для обслуживания жителей и предприятий Московской области и Москвы.

"На МКАД интенсивность движения тяжелых грузовиков уменьшилась на 18%, средняя скорость движения увеличилась на 11%. За время действия новых правил (запрета на движение грузовиков свыше 12 тонн) на МКАД зарегистрировано в 2 раза меньше аварий, чем за тот же период годом ранее", - подчеркнули в департаменте.