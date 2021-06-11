В Москве упростили правила получения пропусков для грузовиков массой больше 3,5 тонн

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правила получения пропусков для грузовиков массой свыше 3,5 тонн, которые заработают 1 июля, упростили в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Новая система пропусков для грузовиков свыше 3,5 тонн заработает с 1 июля. Кроме того, мы меняем правила его получения. Мы упростили некоторые пункты и сделали правила получения пропуска более простыми по просьбам грузоперевозчиков", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что право получать пропуск будет предоставлено самозанятым. При этом до 1 января 2022 года предоставлять в Единую региональную информационно-навигационную систему Москвы сведения о движении грузовиков в зонах ограничения необязательно. Это правило в обязательном порядке начинает действовать с 1 января 2022 года. "Теперь заявитель может установить срок начала действия разового пропуска за день до того, как его получит. Это подойдет срочным курьерским службам. Мы оптимизируем получение пропуска для иностранцев - для них будет действовать упрощенный пакет документов и появится возможность оформлять годовой пропуск", - добавили в пресс-службе.

Так, пропуск в зону МКАД можно будет получить, если конечный адрес находится на территории, прилегающей к внешней стороне МКАД. Также до 1 января 2022 года владельцам грузового транспорта тяжелее 3,5 тонн и легче 12 тонн можно будет получить пропуск в зону МКАД по сокращенному пакету документов. Для оформления пропуска не нужно предоставлять паспорт транспортного средства. В пресс-службе напомнили, что пропуск необходимо оформить на сайте mos.ru, услуга является бесплатной.

Ранее ввод ограничений на передвижение грузовиков массой от 3,5 тонн в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные был перенесен с 5 мая на 15 июня, в среду его перенесли еще раз - на 1 июля.

В соответствии с новыми правилами, транзитные грузовики массой более 3,5 тонн не смогут передвигаться по МКАД. Большегрузы смогут двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А-107 и А-108.