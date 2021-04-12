"Засилье камер". Как "динамические знаки" могут стать поводом для штрафов

На днях в ряде СМИ появилась информация, которая изрядно напугала многих российских водителей. Речь о том, что некая российская компания испытывает на российских дорогах новый способ ограничения скорости и сразу выявления нарушений. Суть в том, что разработчики предлагают дополнить так называемые динамические знаки комплексами фотовидеофиксации, чтобы наверняка поймать и тут же наказать нарушителей. Динамические знаки придумали не сегодня — они высвечиваются на электронных табло переменной информации, которые давно устанавливаются на скоростных шоссе. Кроме того, на них пишут разные погодные и прочие предупреждения или желают "счастливого пути". Табло переменной информации — штука очень удобная и полезная, потому что установленный скоростной режим можно менять дистанционно, с пульта управления движением. Например, вносить корректировки из-за снежных заносов или ремонтных работ. Часто на дорогах еще устанавливаются дублирующие (обычные) знаки. Видели на скоростных шоссе знаки с ограниченной скоростью (скажем, 90 вместо разрешенной по всей дороге 110), но с табличкой, что такое ограничение работает только в дождь? И часто они продублированы динамическими светящимися знаками. Удобно? Понятно? Да! Система работает эффективно, потому что создана она в помощь водителю. Трехкамерный контроль Так вот, разработчики новых комплексов видеофиксации решили сурово бороться с нарушителями требований динамических знаков. Для фиксации нарушений они предлагают использовать сразу три камеры. Две будут установлены последовательно перед рамкой — они фиксируют машину на подъезде к табло переменной информации. Третью камеру разместят на некотором расстоянии за комплексом — она измерит скорость автомобиля уже в зоне действия временного знака. Если автомобиль превысит скорость, обозначенную на электронном табло, то тут же к нему полетит "письмо счастья", то есть информация о штрафе. Красиво сделано? Да, только не с точки зрения водителя, который едет с привычной разрешенной скоростью и вдруг видит новое, неожиданное ограничение. Что вызывает торможение, которое чревато опасностью: если сделать это очень резко — тебя может "догнать" следующая за тобой машина; если попробуешь плавно — запросто можешь попасть в объектив третьей камеры со всеми вытекающими.

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Еще раз подчеркну — динамические знаки давно работают на скоростных дорогах, их требования, на мой взгляд, водители соблюдают и безо всяких дополнительных камер. Причем, по информации из госкомпании "Автодор", аварийности на таких участках нет. Подобные табло сейчас можно встретить, например, на МКАД или на некоторых скоростных трассах (М-4 "Дон", М-11 "Нева"). Скоростной лимит там действительно меняется в непогоду — снижается со 110 км/ч до 90 км/ч. Однако это по большей части рекомендация, причем временная, без фиксации на камеры. А раз, как показывает статистика, абсолютное большинство водителей указания понимают правильно, снижают скорость, повышения аварийности не наблюдается, то зачем же придумывать новые системы и где их размещать? В городах, где и так скорость невелика? В ГИБДД неоднократно заявляли, что снижать скоростной режим нужно лишь в крайних случаях и самые безопасные участки дороги те, где скорость постоянная. Так что ответ напрашивается сам собой — это нужно для пополнения бюджета. Заговоренные камеры В 2020 году российские автовладельцы получили более 145,5 млн штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего штрафовали за превышение скорости (124 млн). Стали больше нарушать? Вряд ли, но камер стало больше. Сейчас в России на дорогах установлено более 15 тыс. стационарных камер видеофиксации и 3,6 тыс. передвижных комплексов. Лидер тут, естественно, Москва — свыше 2,5 тыс. камер. В общей сложности комплексы за прошлый год "заработали" 117 млрд рублей. Опять ожидаемо лидирует Москва — столичные водители принесли бюджету (и владельцам камер) 23 млрд рублей. Это, между прочим, больше, чем весь годовой бюджет Калужской и Смоленской областей, вместе взятых. В принципе, становится понятно, почему многие регионы (в том числе и столичный) желают увеличения числа камер. И безопасность здесь играет не ключевую роль. Хотя почти два года назад именно на эту тему обратил внимание на заседании Госсовета президент Владимир Путин, в очередной раз подчеркнув, что цель установки камер — снижение аварийности на дорогах и сохранение жизней людей. Камеры — отнюдь не средство быстрого пополнения бюджета. А часто "происходит прямая подмена смысла — вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф".

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Но с тех пор камер стало только больше, а некоторые из них бьют рекорды по собираемости штрафов. Например, всего одна камера в Москве (на Каширском шоссе, около Борисовских прудов) за два месяца в прошлом году назначила 153 534 штрафа для 101 424 автомобилей и принесла в казну более 90 млн рублей. Уточню, что в это время на этом участке велись ремонтные работы, одну из четырех полос закрыли и поставили достаточно скромно в стороне временный знак "40". При этом в целом на шоссе можно ехать со скоростью 80 км/ч. Что особенно странно и обидно — никто в Центре организации дорожного движения и в ГИБДД не заинтересовался, что это за заговоренное место, где автомобилисты совершают по 2,5 тыс. нарушений ежедневно. Перекосы в работе действующей системы фиксации нарушений стали хорошо видны в этом месяце, после резонансного ДТП с участием модного блогера. Сообщается, что он ежедневно не менее шести раз нарушал Правила дорожного движения, гонял в городской черте со скоростью свыше 160 км/ч. Система видеофиксации его видела, исправно фиксировала все нарушения, но поскольку номер авто липовый, то никак по факту на нарушения не реагировала — отправлять штрафные квитанции-то некуда и некому. Уточняется, что только за последние три месяца их набежало порядка 400 штук, и, если бы не авария, он и дальше мог продолжить гонять, как ему заблагорассудится. По словам специалистов, систему не сложно настроить так, чтобы она собирала все подозрительные и непонятные номера в отдельный список, с которым впоследствии необходимо работать сотрудникам ГИБДД. Вот только, похоже, гоняться за нарушителями на дорогах сейчас почти некому. После всех сокращений в ГАИ наблюдается явная нехватка людей для отработки сигналов. Вновь напрашивается горький вывод — система по-прежнему направлена на то, чтобы собирать штрафы. А злостные нарушители для нее — не более чем "невидимки". А ведь еще года три назад журналистам шумно презентовали систему "Пит-стоп". Суть ее проста: если камера видит злостного нарушителя (неплательщика и т.д.), сигнал тут же поступает на ближайший пост (машину) ДПС, и его сразу блокируют стражи порядка, чтобы спросить по всей строгости закона. Но, кроме рекламного показа, я о работе этой системы, к сожалению, ничего не слышал. Долгие ожидания Но ведь что сегодня действительно нужно, чего ждут автомобилисты — это появления реально работающего механизма, который помог бы очистить дороги от агрессивных водителей, нарушителей-рецидивистов. Их "подвиги", заснятые на видео, может, и нравятся каким-то подросткам, но абсолютное большинство водителей раздражают и пугают. Как и очередные новые камеры на улицах и трассах.

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