"Засилье камер". Как "динамические знаки" могут стать поводом для штрафов

На днях в ряде СМИ появилась информация, которая изрядно напугала многих российских водителей. Речь о том, что некая российская компания испытывает на российских дорогах новый способ ограничения скорости и сразу выявления нарушений. Суть в том, что разработчики предлагают дополнить так называемые динамические знаки комплексами фотовидеофиксации, чтобы наверняка поймать и тут же наказать нарушителей.
Динамические знаки придумали не сегодня — они высвечиваются на электронных табло переменной информации, которые давно устанавливаются на скоростных шоссе. Кроме того, на них пишут разные погодные и прочие предупреждения или желают "счастливого пути".
Табло переменной информации — штука очень удобная и полезная, потому что установленный скоростной режим можно менять дистанционно, с пульта управления движением. Например, вносить корректировки из-за снежных заносов или ремонтных работ. Часто на дорогах еще устанавливаются дублирующие (обычные) знаки. Видели на скоростных шоссе знаки с ограниченной скоростью (скажем, 90 вместо разрешенной по всей дороге 110), но с табличкой, что такое ограничение работает только в дождь? И часто они продублированы динамическими светящимися знаками. Удобно? Понятно? Да! Система работает эффективно, потому что создана она в помощь водителю.
Трехкамерный контроль
Так вот, разработчики новых комплексов видеофиксации решили сурово бороться с нарушителями требований динамических знаков. Для фиксации нарушений они предлагают использовать сразу три камеры. Две будут установлены последовательно перед рамкой — они фиксируют машину на подъезде к табло переменной информации. Третью камеру разместят на некотором расстоянии за комплексом — она измерит скорость автомобиля уже в зоне действия временного знака. Если автомобиль превысит скорость, обозначенную на электронном табло, то тут же к нему полетит "письмо счастья", то есть информация о штрафе.
Красиво сделано? Да, только не с точки зрения водителя, который едет с привычной разрешенной скоростью и вдруг видит новое, неожиданное ограничение. Что вызывает торможение, которое чревато опасностью: если сделать это очень резко — тебя может "догнать" следующая за тобой машина; если попробуешь плавно — запросто можешь попасть в объектив третьей камеры со всеми вытекающими.
Еще раз подчеркну — динамические знаки давно работают на скоростных дорогах, их требования, на мой взгляд, водители соблюдают и безо всяких дополнительных камер. Причем, по информации из госкомпании "Автодор", аварийности на таких участках нет.
Подобные табло сейчас можно встретить, например, на МКАД или на некоторых скоростных трассах (М-4 "Дон", М-11 "Нева"). Скоростной лимит там действительно меняется в непогоду — снижается со 110 км/ч до 90 км/ч. Однако это по большей части рекомендация, причем временная, без фиксации на камеры.
А раз, как показывает статистика, абсолютное большинство водителей указания понимают правильно, снижают скорость, повышения аварийности не наблюдается, то зачем же придумывать новые системы и где их размещать? В городах, где и так скорость невелика?
В ГИБДД неоднократно заявляли, что снижать скоростной режим нужно лишь в крайних случаях и самые безопасные участки дороги те, где скорость постоянная. Так что ответ напрашивается сам собой — это нужно для пополнения бюджета.
Заговоренные камеры
В 2020 году российские автовладельцы получили более 145,5 млн штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего штрафовали за превышение скорости (124 млн). Стали больше нарушать? Вряд ли, но камер стало больше. Сейчас в России на дорогах установлено более 15 тыс. стационарных камер видеофиксации и 3,6 тыс. передвижных комплексов. Лидер тут, естественно, Москва — свыше 2,5 тыс. камер.
В общей сложности комплексы за прошлый год "заработали" 117 млрд рублей. Опять ожидаемо лидирует Москва — столичные водители принесли бюджету (и владельцам камер) 23 млрд рублей. Это, между прочим, больше, чем весь годовой бюджет Калужской и Смоленской областей, вместе взятых. В принципе, становится понятно, почему многие регионы (в том числе и столичный) желают увеличения числа камер.
И безопасность здесь играет не ключевую роль. Хотя почти два года назад именно на эту тему обратил внимание на заседании Госсовета президент Владимир Путин, в очередной раз подчеркнув, что цель установки камер — снижение аварийности на дорогах и сохранение жизней людей. Камеры — отнюдь не средство быстрого пополнения бюджета. А часто "происходит прямая подмена смысла — вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф".
Но с тех пор камер стало только больше, а некоторые из них бьют рекорды по собираемости штрафов. Например, всего одна камера в Москве (на Каширском шоссе, около Борисовских прудов) за два месяца в прошлом году назначила 153 534 штрафа для 101 424 автомобилей и принесла в казну более 90 млн рублей. Уточню, что в это время на этом участке велись ремонтные работы, одну из четырех полос закрыли и поставили достаточно скромно в стороне временный знак "40". При этом в целом на шоссе можно ехать со скоростью 80 км/ч. Что особенно странно и обидно — никто в Центре организации дорожного движения и в ГИБДД не заинтересовался, что это за заговоренное место, где автомобилисты совершают по 2,5 тыс. нарушений ежедневно.
Перекосы в работе действующей системы фиксации нарушений стали хорошо видны в этом месяце, после резонансного ДТП с участием модного блогера. Сообщается, что он ежедневно не менее шести раз нарушал Правила дорожного движения, гонял в городской черте со скоростью свыше 160 км/ч. Система видеофиксации его видела, исправно фиксировала все нарушения, но поскольку номер авто липовый, то никак по факту на нарушения не реагировала — отправлять штрафные квитанции-то некуда и некому. Уточняется, что только за последние три месяца их набежало порядка 400 штук, и, если бы не авария, он и дальше мог продолжить гонять, как ему заблагорассудится.
По словам специалистов, систему не сложно настроить так, чтобы она собирала все подозрительные и непонятные номера в отдельный список, с которым впоследствии необходимо работать сотрудникам ГИБДД. Вот только, похоже, гоняться за нарушителями на дорогах сейчас почти некому. После всех сокращений в ГАИ наблюдается явная нехватка людей для отработки сигналов.
Вновь напрашивается горький вывод — система по-прежнему направлена на то, чтобы собирать штрафы. А злостные нарушители для нее — не более чем "невидимки".
А ведь еще года три назад журналистам шумно презентовали систему "Пит-стоп". Суть ее проста: если камера видит злостного нарушителя (неплательщика и т.д.), сигнал тут же поступает на ближайший пост (машину) ДПС, и его сразу блокируют стражи порядка, чтобы спросить по всей строгости закона. Но, кроме рекламного показа, я о работе этой системы, к сожалению, ничего не слышал.
Долгие ожидания
Но ведь что сегодня действительно нужно, чего ждут автомобилисты — это появления реально работающего механизма, который помог бы очистить дороги от агрессивных водителей, нарушителей-рецидивистов. Их "подвиги", заснятые на видео, может, и нравятся каким-то подросткам, но абсолютное большинство водителей раздражают и пугают. Как и очередные новые камеры на улицах и трассах.
Они сыграли большую роль в первые годы своего появления на дорогах — количество нарушений правил и ДТП серьезно сократилось. Но дальше, несмотря на то что число комплексов видеофиксации ежегодно увеличивалось, аварийность осталась приблизительно на том же уровне. Похоже, пришло время признать — дальше повышать число камер бессмысленно и очень дорого, а на изменение показателей аварийности это уже не влияет. Между прочим, по количеству камер мы уже на втором месте в мире, после Китая.
Хотелось бы, чтобы ответственные люди вспомнили для начала слова президента по поводу фотовидеофиксации, его поручения по итогам Госсовета, которые до сих пор полностью не выполнены. Даже документа, который бы определял, где можно и нельзя расставлять видеокамеры, кто отвечает за их расстановку, — все еще нет! А прошло два года.