Спрятанные камеры нашли. Как коммерция перешла дорогу автобезопасности

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня и посвященного безопасности автомобильных дорог. Список поручений довольно длинный, все — конкретные, с указанием точных сроков выполнения и ответственными за это. Так, к 1 декабря правительство должно разработать новую федеральную программу по обеспечению безопасности на дорогах; завершить создание базы данных граждан, которым по медицинским противопоказаниям нельзя управлять автомобилем; прописать единую систему для контроля междугородних автобусных перевозок. Это далеко не полный перечень. Но один из пунктов касается абсолютно всех водителей, более того — в последнее время о том, что здесь надо что-то срочно менять, говорят очень многие. Речь идет о работе системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. И тогда, на заседании Госсовета, президент лишний раз подчеркнул, что цель установки камер — снижение аварийности на дорогах и сохранение жизней людей. Камеры — отнюдь не средство быстрого пополнения бюджета. Поэтому их не следует специально прятать, иначе "происходит прямая подмена смысла — вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф".

Стабильный доход от камер Кто бы с этим поспорил! Если вспомнить недавнюю историю, первые дорожные камеры устанавливали десять лет назад именно как инструмент по сокращению числа ДТП. Эффект от камер был немалым: аварийность, в том числе и благодаря им, в стране сильно сократилась. И покупали их, кстати, только за государственный счет. Однако быстро обозначились и сопутствующие проблемы: на камерах начали зарабатывать. Дошло до того, что появились регионы, где доля этих доходов составляет более 2% регионального бюджета (среди лидеров здесь, согласно одному из исследований, Калмыкия, Костромская и Курганская области). Зачем тогда развивать некоторые отрасли экономики, если достаточно понавешать камер — и только успевай собирать средства в бюджет!

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Во многих частях страны появились и стали бурно расцветать разные схемы государственно-частного партнерства, когда установкой и эксплуатацией камер занимались частные компании. Они формально лишь передавали фотографии в государственный (или региональный) центр обработки данных. За что компания получала, как правило, фиксированную сумму с каждого штрафа. На бумаге все красиво и законно: государство (или регион) освобождаются от забот с камерами и их обслуживанием, но часть сумм, полученных от штрафов, поступает в дорожные фонды; частные фирмы получают некий доход в виде другой части штрафов. И самое главное — водители, заплатив раз-другой, меньше нарушают правила! Благолепие. "Ошибочные" штрафы На деле все получилось не так или не совсем так. Гладко было на бумаге. Как оказалось, частные компании заинтересованы в быстром получении доходов (удивительно, кто бы мог подумать!) и поэтому им выгоднее ставить камеры не там, где есть опасность аварии, а в том месте, где на прямой и ровной трассе стоит знак, ограничивающий скорость — скажем, "40 км/ч". При этом сейчас нет обязательной необходимости устанавливать специальные знаки, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации. Это — рекомендательная норма, и то только в случае со стационарными камерами. Требование об обязательном предупреждении водителей еще только намереваются ввести в законодательство.

В центрах обработки информации тоже не очень, похоже, много внимания уделяют проверке законности (и тем более логичности) выписанных постановлений, штампуя их, как на конвейере. Недавно в ГИБДД сообщили, что в результате проверки работы всего нескольких камер выяснили, что в прошлом году они "выписали" тысячи "ошибочных" (а на самом деле — необоснованных и совершенно незаконных) штрафов. Много жалоб, например, от московских водителей на работу камер в центре города, когда штраф за остановку в зоне действия знака "Остановка запрещена" приходит даже тем водителям, кто просто притормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить старушку. Причем все попытки обжаловать такой штраф, как показывает опыт, практически бесполезны. И таких случаев множество; на самом деле реально оценить общее количество подобных "ошибок" по стране просто невозможно. Проверка Генпрокуратуры Дальше — больше. Не так давно Генеральная прокуратура решила проверить — а куда же идут доходы с десятков тысяч установленных по всей стране камер фиксации нарушений? По идее, в дорожные фонды, чтобы потом обратиться в километры отремонтированных дорог и мостов. Если бы! Почему-то во многих регионах была установлена интересная формула распределения доходов между местными властями и частными компаниями. Так, в Тамбовской области бизнесмены за каждое отправленное нарушителю "письмо счастья" получают 243 рубля (при том что наиболее распространенный штраф — 250 рублей с учетом скидки), в Московской области — 233 рубля, а в Курганской — 149–345 рублей. Понятно, что стационарная камера — вещь недешевая (от 1,5 до 5 млн рублей), но она в столичных регионах окупается примерно за три месяца (!), в иных субъектах Федерации — за полгода. И начинает приносить владельцам чистый доход. А безопасность дорожного движения тут, оказывается, и вовсе ни при чем. И неудивительно, что простым водителям нынешняя система, мягко говоря, не нравится. И почти в каждой области, где работают такие частные камеры, были попытки их разбить, поломать, а охраняющих их лиц — побить. Особенно, повторяюсь, раздражают мобильные камеры, "совмещенные" с совершенно необоснованно установленным знаком, который ограничивает скорость.

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Еще в начале этого года вице-премьер Максим Акимов заявил, что собирается навести порядок с частными камерами, что надо пересмотреть принципы государственно-частного партнерства в этой области, а в будущем — полностью передать всю систему в руки государственных и региональных властей. А также разработать регламент, который бы точно определял, где и как можно устанавливать камеры видеофиксации. Нужен детальный регламент В течение последних месяцев в Госдуму поступило целых два законопроекта, которые предлагают ограничить допуск коммерческих компаний к системе и постепенно передать эти функции государственным или местным органам власти. Насколько я знаю, детальный регламент — где, как и кто имеет право устанавливать камеры и кто их работу обязан контролировать — пишут в Минтрансе и в МВД. Но пока эти документы еще не готовы, свое слово сказал президент. Он поручил не только навести порядок в работе системы видеофиксации, но и вовсе исключить штрафы за нарушения правил дорожного движения, если они сфотографированы скрытыми камерами. "Правительству принять меры, направленные... на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований", — записано в списке поручений по итогам Госсовета, опубликованном на сайте Кремля. Срок установлен жесткий — до 1 февраля следующего года. Причем я не сомневаюсь, что к этому сроку будет принят специальный закон, вступят в силу регламенты и приказы от МВД и Минтранса, и число жалоб и обид со стороны простых автомобилистов уменьшится. Только зачем было доводить хорошую идею до абсурда? Ведь камера фиксации нарушений — это не касса и не банкомат, а средство сокращения числа ДТП. В этом ее цель и предназначение.