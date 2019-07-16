25 лет "ГАЗели". Машина, которая вывезла на себе молодой российский капитализм

К этой машине мы настолько привыкли, что даже порой не замечаем, сколько их на улицах наших городов — грузовичков, фургонов, автобусов с надписью "ГАЗель" на борту. Между тем эта модель — одна из самых массовых в стране — отмечает свой первый 25-летний юбилей. А история ее появления полна неожиданностей. Впрочем, ее вовсе могло и не быть… Подкидыш Вообще-то история Горьковского автозавода началась с "полуторки" — грузовика ГАЗ-А, производство которого стартовало в 1932 году. Потом стране потребовались более мощные автомобили с большей грузоподъемностью. При этом где-то в середине 50-х годов прошлого века на ГАЗе начали проектировать новую модель легкого грузовика — не пошла. Да и зачем такая в стране, где нет малого и среднего бизнеса, а только гигантские стройки века? И только в 1980-х годах партия и правительство выдали заказ Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) на создание такой машины. Совместно с Ульяновским автозаводом. В качестве образцов закупили несколько популярных в Европе коммерческих автомобилей — Ford Transit, Iveco Daily, Renault Master, Mercedes-Benz 307... Даже сделали несколько концептов, но в серию ни один из них не пошел. Тут были причины: субъективная (рушилась великая страна, не до того!) и объективная — ни один из образцов не был готов для жестких условий эксплуатации. Ведь изучали европейские тенденции, а нужна была совершенно другая машина: простая, надежная и при этом комфортная. И такая появилась — там, где не ждали.

В 1989 году за разработку семейства коммерческих автомобилей взялись на Горьковском автозаводе. Причем не дожидаясь приказа и финансирования от отраслевого министерства, как тогда было принято. В бюджете предприятия были средства на опытно-конструкторские работы по модернизации легкового автомобиля "Волга" — их и решили использовать на создание коммерческой машины. Между прочим, с использованием узлов и агрегатов той самой "Волги", что значительно удешевляло конструкцию. Сразу решили использовать рессорную подвеску (а не независимую, как на передовых иностранных образцах) — она лучше подходила для наших дорожных условий. И раму, конечно. Но вообще, унификация с массовой легковой машиной позволила не только сократить затраты на разработку новой модели, но и сказалась на ее себестоимости. … Сейчас это уже мало кто помнит, но в начале 1990-х годов прошлого века именно "Волга" черного цвета была заветной мечтой нашего человека. Когда открылась свободная продажа — очередь за лимузинами выстроилась, наверное, от берегов Волги и до Амура! Заводской конвейер работал в три смены. И зачем, спрашивается, головная боль с запуском в производство какой-то совершенно новой модели с неопределенными перспективами? Но и руководители завода, и конструкторы решили — оно того стоит. И уже в 1991 году на заводе собрали первый опытный образец. После этого начались самые разные испытания: ресурсные, приемочные… Проходили они, правда, уже по новой программе: для того чтобы помучить предсерийные машины на ледяном полигоне в Сусумане и в песках Каракумов не было ни денег, ни времени (впрочем, пески стали заграничными). Затем автомобиль показали на Московском мотор-шоу, а серийный выпуск первой в семействе модели — бортового автомобиля ГАЗ-3302 "ГАЗель" грузоподъемностью 1,5 тонны — стартовал 20 июля 1994 года. По первоначальным — очень острожным — расчетам, годовой спрос планировали на уровне около 10 тыс. машин. Гадкий утенок В реальности спрос превысил все самые смелые прогнозы. В первый же год (на самом деле за полгода) в Нижнем Новгороде собрали и продали 13 тыс. гузовичков; через год выпустили уже почти 60 тыс. машин. И потом — по 100 тыс. ежегодно. Еще бы: в стране появился новый класс — предприниматели, и всем, особенно мелким и средним (а таких — большинство), нужен был небольшой, недорогой маневренный развозной автомобиль или автобус. Так получите же! Хотя на первых порах "ГАЗель" надежностью не отличалась (впрочем, как и все российские машины, собранные в 1990-х). Старый волговский мотор летом перегревался и закипал, плохо закрывались боковая и задние двери фургонов, кузов и кабина быстро прогнивали до сквозных дыр. Много жалоб было на вышедшие из строя амортизаторы, лопнувшие рессоры, треснувшую раму, но оказывалось, что часто вина тут не только создателей автомобиля. Владельцы нещадно, порой в два раза, перегружали автомобиль и эксплуатировали его нон-стоп — в самых жестких условиях. Помню, отец моего товарища в те годы рассказывал, как они гоняют своих "ГАЗелей". За год каждый автомобиль проходил до 150 (!) тыс. км, перевозил сотни тонн грузов. Конечно, через год он приходил в жалкое состояние — и его продавали или пускали на запчасти. Или же машина доставалась какому-то рукастому предпринимателю в провинцию. Восстановит и еще поездит! Но окупалась машина уже за три-четыре месяца.

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Между прочим, с появлением этого автомобиля появился в стране практически целый новый класс — "газелисты". Типичный "газелист" тех лет — молодой, наглый, бесшабашный, но при этом рукастый парень, который ничего не боится и готов к любым трудностям. Надо перевезти 20 мешков цемента сегодня ночью из Рязани в Казань? Пожалуйста! Сломалась посреди дороги машина, а до ближайшего сервиса тысяча километров? Не страшно, сам починю! Ведь не самая надежная (особенно на первых порах) "ГАЗель" легко лечилась даже в полевых условиях. Зато кабина радовала невиданным в то время простором и комфортом, а рулилась при этом машина — почти как легковая. И не требовала отдельной категории в правах — достаточно иметь "В". …Кстати, создателей "ГАЗели" часто подозревают чуть ли не в плагиате — мол, автомобиль получился очень похожим на популярный во всем мире Ford Transit. Но, во-первых, ничего тут плохого нет — многие автопроизводители выпускали и выпускают похожие модели, тенденции-то в дизайне во всем мире схожие. Компоновка же у всех коммерческих машин одинаковая. Во-вторых, технически у нашей и американской моделей нет ничего общего: у них передний привод, а у нас — задний, у них несущий кузов — у нашей есть рама… В-третьих, общие корни у моделей действительно есть, ведь первый автомобиль ГАЗ-А — лицензионный Ford-A. Но "ГАЗель" — чисто наш продукт. Недорогой, простой в управлении, не самый надежный, но отремонтировать его можно было везде… Без остановок В 2003 году "полуторка" пережила первый в своей истории рестайлинг. Но самые серьезные перемены связаны с появлением в Нижнем Новгороде первого иностранного менеджера — в 2009 году главой предприятия стал швед Бу Андерссон, бывший вице-президент General Motors. Он начал жесточайшую борьбу за качество продукции, при нем завод избавился от ненадежных, но таких "своих" поставщиков. И решил полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей, сосредоточив все усилия на коммерческой технике, которая обеспечивала заводу львиную долю доходов, основу чего заложил успех "ГАЗели". Так вышло, что скромный грузовичок, по сути, спас огромное предприятие…

Вскоре покупателям представили новую линейку коммерческих автомобилей "ГАЗель Бизнес". Это были уже вполне надежные автомобили, причем можно было заказать версию и с дизельным двигателем, и с мотором, работающим на газомоторном топливе. Иностранцев в Нижнем давно нет, но каждый год завод исправно демонстрирует новые модели. Несколько лет назад дебютировала еще одна новая линейка автомобилей — "ГАЗель Next"; сегодня у нее уже множество самых разных моделей и модификаций, предназначенных для грузовых и пассажирских перевозок, для нужд малого и среднего бизнеса, строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений. Нижегородские "полуторки" занимают более половины рынка новых коммерческих автомобилей в России и странах СНГ. Хотя некоторые наблюдатели каждый год предрекают, что "в следующем году обязательно" место "ГАЗелей" займут иномарки. И вот новость последних дней: две модификации автомобилей "ГАЗель Next" (грузовые цельнометаллические фургоны и 22-местные микроавтобусы) станут первыми серийными моделями в стране, которые получат электронные паспорта (ЭПТС).