Моноколесо пришло на смену крестьянской лошадке. Что и почему нужно изменить в ПДД

Правила дорожного движения — документ заслуженный. Они были приняты в далеком 1993 году.
Правда, ежегодно в них вносились изменения (иногда до нескольких десятков). В итоге было добавлено более тысячи положений. В настоящее время можно назвать по крайней мере три причины, почему нынешние ПДД оставляют желать лучшего.
Жесты регулировщика и гужевой транспорт
Во-первых, какие-то моменты, которые были актуальны для 1993 года, сейчас уже совершенно устарели, но при этом появились новые понятия и новые игроки на дороге. Если говорить о первых, то, на мой взгляд, например, утратили актуальность правила, касающиеся жестов регулировщика. Мало кто из нынешних водителей знает на память все эти жесты и помнит, как надо исполнять указания регулировщиков. Ведь последних уже давным-давно нет на дорогах. Подробно прописаны требования к движению гужевых повозок, а также к прогону животных. Это, конечно, важно, но актуально для мест, расположенных очень далеко от крупных городов.
В то же время сейчас на улицах городов появляются новые средства мобильности, которые вообще никак не отражены в ПДД. Они есть, но их как бы и нет при этом. Речь идет об электросамокатах, о самых разных моноколесах и о прочих новациях. Хотя ни в одной стране мира пока нет полноценного законодательства по поводу новых индивидуальных мобильных средств передвижения, кое-где в этом отношении уже существуют законодательные ограничения. Например, в городах Китая запрещается выезжать на улицы на электросамокатах — кататься на них можно только на специальных дорожках в парках. В Германии можно ехать на электросамокате по велодорожкам, но скорость не должна превышать 20 км/час.
Очевидно, что нужно осовременить ПДД. Нужно вспомнить, что, когда создавалась нынешняя версия правил, в России на 1000 человек приходилось 20 автомобилей, в то время как уже давно этот показатель превысил 300 автомобилей. То есть мы живем в условиях новой автомобильной жизни, а правила остаются старыми.
Систематизировать по степени опасности
Второй момент: многие правила прописаны не очень понятно с точки зрения опасности, связанной с теми или иными действиями водителей. Например, положения об "опасном вождении" — недавно появившийся новый термин — прописаны нечетко, поэтому не очень понятно, насколько это реально опасно. При этом другие нарушения, которые сейчас уже встречаются редко — например, касающиеся того же гужевого транспорта, — прописаны, наоборот, очень грамотно. Надо придать всем правилам дорожного движения некую стройную схему, четко систематизировав их по степени опасности в нынешних условиях.
Третья причина необходимости изменения ПДД касается языка, каким они написаны. Важно, чтобы он был простым и понятным. К сожалению, нынешние ПДД — это образец канцелярской бумаги, написанной самым тяжелым бюрократическим языком. Причем в некоторых случаях встречаются определения длиной в страницу. Понятно, что когда человек читает такое предложение, то уже к его середине он перестает понимать, о чем идет речь. Может быть, с точки зрения канцеляризма это и правильно, но этого никак не скажешь, если посмотреть на этот документ с точки зрения обычного водителя. Правила должны быть написаны доступным языком, быть понятны и легко запоминаться. Нужна, в конце концов, просто серьезная редакторская работа, чем никто никогда не занимался.
Кстати, об этом же ранее говорил и первый замглавы МВД Александр Горовой. "Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы [в Правилах дорожного движения]. Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?" — задался закономерным вопросом чиновник.
Новая концепция ПДД
Мне нравится нынешняя позиция руководителей МВД и ГИБДД — воздержаться пока от внесения изменений в Правила дорожного движения и сосредоточиться на том, чтобы сначала попытаться разработать новую концепцию ПДД с учетом новых условий на наших дорогах, а потом уже написать новые правила, обсудить и утвердить их.
Новая концепция не повлияет на структуру ПДД, она сохранится неизменной, так как Россия давно присоединилась к Венской конвенции по дорожному движению, и это задает общие принципы организации документа. Но концепция ПДД должна измениться просто в силу того, что таковы требования времени: появляются новые средства передвижения, при этом старые уходят, меняется организация движения в городах и на трассах, изменяются скоростные режимы.
ПДД должны периодически переделываться, поскольку времена меняются. Вполне возможно, что лет через десять у нас на улицах появятся летающие магнитные доски, как в фильме "Назад в будущее", и надо будет снова менять ПДД. Это неизбежное требование меняющейся жизни.
В то же время сейчас по-прежнему продолжаются попытки вписать новые пункты, возможно важные и актуальные, в документ, который весь уже сильно устарел. На мой взгляд, это совершенно тупиковый путь.