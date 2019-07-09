Моноколесо пришло на смену крестьянской лошадке. Что и почему нужно изменить в ПДД

Правила дорожного движения — документ заслуженный. Они были приняты в далеком 1993 году. Правда, ежегодно в них вносились изменения (иногда до нескольких десятков). В итоге было добавлено более тысячи положений. В настоящее время можно назвать по крайней мере три причины, почему нынешние ПДД оставляют желать лучшего. Жесты регулировщика и гужевой транспорт Во-первых, какие-то моменты, которые были актуальны для 1993 года, сейчас уже совершенно устарели, но при этом появились новые понятия и новые игроки на дороге. Если говорить о первых, то, на мой взгляд, например, утратили актуальность правила, касающиеся жестов регулировщика. Мало кто из нынешних водителей знает на память все эти жесты и помнит, как надо исполнять указания регулировщиков. Ведь последних уже давным-давно нет на дорогах. Подробно прописаны требования к движению гужевых повозок, а также к прогону животных. Это, конечно, важно, но актуально для мест, расположенных очень далеко от крупных городов.

В то же время сейчас на улицах городов появляются новые средства мобильности, которые вообще никак не отражены в ПДД. Они есть, но их как бы и нет при этом. Речь идет об электросамокатах, о самых разных моноколесах и о прочих новациях. Хотя ни в одной стране мира пока нет полноценного законодательства по поводу новых индивидуальных мобильных средств передвижения, кое-где в этом отношении уже существуют законодательные ограничения. Например, в городах Китая запрещается выезжать на улицы на электросамокатах — кататься на них можно только на специальных дорожках в парках. В Германии можно ехать на электросамокате по велодорожкам, но скорость не должна превышать 20 км/час. Очевидно, что нужно осовременить ПДД. Нужно вспомнить, что, когда создавалась нынешняя версия правил, в России на 1000 человек приходилось 20 автомобилей, в то время как уже давно этот показатель превысил 300 автомобилей. То есть мы живем в условиях новой автомобильной жизни, а правила остаются старыми. Систематизировать по степени опасности Второй момент: многие правила прописаны не очень понятно с точки зрения опасности, связанной с теми или иными действиями водителей. Например, положения об "опасном вождении" — недавно появившийся новый термин — прописаны нечетко, поэтому не очень понятно, насколько это реально опасно. При этом другие нарушения, которые сейчас уже встречаются редко — например, касающиеся того же гужевого транспорта, — прописаны, наоборот, очень грамотно. Надо придать всем правилам дорожного движения некую стройную схему, четко систематизировав их по степени опасности в нынешних условиях.

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