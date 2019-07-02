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ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа правил дорожного движения

Ранее в МВД заявили о необходимости ревизии ПДД
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция создаст рабочую группу для детального анализа правил дорожного движения (ПДД), а также для их улучшения. Об этом говорится на странице Госавтоинспекции в Instagram.

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"Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению", - говорится в сообщении.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии правил дорожного движения.

"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы [в правилах дорожного движения]. Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?" - сказал он. При этом замглавы МВД не уточнил, что именно необходимо изменить в этих правилах.

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