Транзит грузовиков в Москве свыше 12 тонн до 22 февраля будут направлять через ЦКАД

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Транзитный проезд для грузовиков с массой более 12 тонн будет запрещен в Москве с 9:00 субботы до 09:00 понедельника. Весь грузовой транзит переводится на эти два дня на ЦКАД для разгрузки МКАД, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Ограничения вводятся в эти выходные с 09:00 мск 20 февраля до 09:00 мск 22 февраля. В это время большегрузы свыше 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД. Грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву ограничения не коснутся. По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр Московского транспорта по телефонам 8-495-539-5454, 3210 (с мобильного)", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что МКАД - фактически внутригородская улица, на нем более 100 съездов и столько же выездов. Он используется для ежедневных поездок жителями регионов, скорых, пассажирского транспорта и городских служб.

"Это крайне перегруженная и самая аварийная московская трасса. Если происходит какая-то внештатная ситуация (например, природный катаклизм) остановка движения на МКАД крайне негативно влияет на жизнь жителей Москвы и Подмосковья. ЦКАД - для транзита, МКАД - для жителей агломерации", - подчеркнули в департаменте.

Кроме того, отмечается, что для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск - ничего не изменится. Проверить наличие пропуска можно через единый транспортный портал или по телефону контакт-центра - 3210. Мера направлена на сокращение транзитных поездок и освобождения МКАД и других важных для москвичей и жителей области магистралей

"Такая практика будет применяться и дальше. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ, Москва и МО приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД", - заключили в пресс-службе.