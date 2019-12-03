Камеры средней скорости: догадки и расчеты вместо фактов?

Игорь Моржаретто — о том, что необходимо изучить опыт использования таких камер, перед тем как делать на них ставку

Две новости всколыхнули наше автомобильное сообщество на днях, и обе — на одну тему. Во-первых, Верховный суд РФ вынес решение по делу жителя Смоленской области Николая Баусова и отменил штраф, выписанный за превышение средней скорости. Во-вторых, Государственная дума РФ в ближайшее время рассмотрит законопроект, который вообще может запретить практику выносить наказания за среднюю скорость. Однако на самом деле вопрос надо ставить шире. И многие это уже делают. Казанские штучки Оказывается, что впервые системы, которые способны рассчитывать среднюю скорость движения автомобиля между двумя камерами, появились в нашей стране в Татарстане еще в 2013 году. Суть технологии в том, что устройства фиксируют время и координаты проезда машины под одной камерой, затем под второй; на сервере вычисляется средняя скорость на участке, и, если эта средняя скорость выше разрешенной, выносится штраф.

После того как система была апробирована, она моментально получила прописку на родине, в Татарстане, а потом быстро начала распространяться по всей стране. И сегодня подобные комплексы работают как минимум в 11 регионах страны. Так, три месяца назад на четырех федеральных трассах в Московской области заработали новые комплексы, контролирующие среднюю скорость движения. В столице подобные системы сначала установили, затем от них отказались, а теперь снова рассчитывают вернуться к практике их использования. В описаниях принципов работы приборов я нашел несколько ссылок на то, что подобные системы успешно работают во многих странах Европы; в Англии, к примеру, еще с 1999 года. К сожалению, нигде не удалось найти свидетельств о том, что камеры, вычисляющие среднюю скорость, установлены на дорогах той или иной страны. В ПДД европейских стран тоже не нашел ссылок на наказания за превышение средней скорости. Точно лишь известно, что во многих государствах такие комплексы используют для фиксации скорости проезда в тоннелях. Но не на дорогах. Более того, в Германии подобный принцип работы запрещен. Так что, похоже, наши специалисты взяли некий зарубежный опыт и творчески его переработали. И получилась некая система, которая очень нравится чиновникам и очень не нравится многим автомобилистам. Один вот даже дошел до Верховного суда страны. Зашел — вышел Верховный суд РФ (постановление от 7 октября 2019 г. №36-АД19-3) рассмотрел обращение жителя Смоленской области Николая Баусова и вот что выяснил. Еще прошлым летом тот на своем кроссовере ехал по трассе М-1 "Беларусь" и между городами Сафоново и Вязьма попал в поле зрения двух камер системы "Бумеранг". Компьютер высчитал среднюю скорость продвижения на этом участке и выдал результат: 115 км/час. То есть на 25 км/ч быстрее, чем разрешают здесь правила (90 км/ч). ГИБДД вынесла постановление и назначила штраф — 500 рублей. Обычный водитель, наверное, смирился бы с этим, тем более что можно было заплатить всего половину (250 рублей), если поспешить. Но водитель Баусов решил пойти на принцип и попытался отменить наказание. Во-первых, потому, что в наших ПДД отсутствует само понятие "средняя скорость": нарушением считается просто превышение скорости в конкретное время в конкретном месте. А во-вторых, местом совершения правонарушения в протоколе был указан участок дороги протяженностью более 70 (!!!) км (от 226-го до 297-го км). И это, понятное дело, перебор: так скоро, похоже, будут предъявлять претензии за превышение скорости на пути из Владивостока в Псков.

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Николай Баусов последовательно прошел все судебные инстанции — районную, областную, — которые по традиции подтвердили правильность решения местных полицейских. И только судья Верховного суда Владимир Меркулов обратил внимание на нелепость вынесения штрафа за среднюю скорость на таком большом отрезке трассы. "…судебными инстанциями не проверялись доводы заявителя о том, что принадлежащее ему транспортное средство могло двигаться по иному маршруту, то есть, проехав первую камеру видеофиксации (без превышения скоростного режима), заявитель мог проследовать на иной участок дороги (объездная дорога, дублер) и выехать на автодорогу перед второй камерой видеофиксации, которую он проехал без превышения установленной скорости. Часть времени транспортное средство могло не двигаться (быть припарковано), а участок автодороги между установленными камерами преодолеть с большей скоростью, чем указано в постановлении", — пишет уважаемый судья, и с ним трудно не согласиться. Все эти версии, пишет судья Меркулов, судебные инстанции не проверяли и не оценивали. В итоге он решил, что "указание отдельного участка дороги в качестве места совершения правонарушения… является недопустимым". И отменил штраф. Урок арифметики Кстати, если посмотреть на саму идею наказания за "среднее" превышение разрешенной скорости, понимаешь, что в принципе она сильно недоработана. Мягко говоря, потому что… позволяет уйти от наказания самым опасным нарушителям. Простой пример. Допустим, на той же трассе М-1 есть населенный пункт, причем расстояние от въезда до выезда — один километр. Разрешенная скорость, понятно, 60 км/ч. Там установлены две видеокамеры, которые засекают время, за которое автомобиль проехал этот километр. "Правильный" водитель должен проехать через этот поселок за одну минуту. А если некто потратил на проезд 30 секунд — значит, средняя скорость его составляет 120 км/час. Попался, голубчик! Получишь огромный штраф! Правда, за скобками остается и третий вариант: тот самый "правильный" водитель мог в середине населенного пункта вдруг "пришпорить" свою машину до скорости 180 км/час, потом резко, в пол, затормозить и чинно, неспешно выехать за его пределы… Или свернуть на ближайшем перекрестке, еще до выезда из поселка, чтобы быстро-быстро поехать в соседнее село на дискотеку. Так в чем тогда вообще смысл средней скорости? Но, при всей своей неоднозначности, "средние" камеры продолжают устанавливать по всей стране. Так, по данным ГИБДД РФ (на 01.01.2019), в России функционируют 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Из них более 1 тыс. камер как раз выявляют превышение скорости по среднему значению. И многие руководители регионов уверены, что хороших показателей по снижению аварийности удалось достичь как раз именно после появления таких систем. Дума о водителях Кстати, депутаты Государственной думы уже не в первый раз поднимают вопрос о законности работы систем, штрафующих водителей за превышение средней скорости, в принципе. Очередной законопроект по этому поводу в конце ноября поддержал комитет Госдумы по госстроительству, и он должен быть рассмотрен в начале декабре. У депутатов на то есть все основания: ну нет ни в ПДД, ни в КоАПе такого понятия, как "средняя скорость"! И тогда получается, что штраф в таком случае выносится на основе "догадок, домыслов и расчетов", как записано в пояснительной записке. В этом случае с юридической точки зрения "отсутствует фиксация нарушения в конкретном месте и в конкретное время". Между прочим, это редкий случай, когда законопроект выносится на обсуждение в первом чтении, хотя имеется отрицательное заключение правительства. В этом документе (его готовили в МВД) неназванные авторы считают, что для доказательства нарушения достаточно иметь "любые фактические данные, на основании которых судья, орган или должностное лицо устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица". То есть, если развить эту мысль дальше, подойдет и личное признание нарушителя: да, признаю, виноват, гнал на своем "Москвиче" по деревне со скоростью 240 км/час. Я не могу, конечно, предсказать, какое решение примет по этому поводу наша Госдума (если примет вообще), станут ли суды выносить решения, основываясь на замечательном постановлении Верховного суда (у нас в стране нет прецедентного права), но кое-какие выводы для себя сделать могу.

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