В пострадавшем от пожара селе Якутии подключили к электроснабжению первые построенные дома

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Энергетики подключили к электрическим сетям первые построенные дома в пострадавшем летом от лесного пожара селе Бясь-Кюель Горного района Якутии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".

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"Специалисты Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" подключили пять первых новых жилых домов в отстраивающемся микрорайоне села Бясь-Кюель Горного улуса (района), пострадавшего летом от сильнейшего лесного пожара", - говорится в сообщении.

28 сентября в селе Бясь-Кюель ключи от нового дома получила первая семья. Всего планируется построить 34 дома, аварийно-восстановительные работы идут по графику и должны завершиться к 15 октября. Площадь возводимого жилья будет соответствовать площади уничтоженных огнем домов. Как отметили в правительстве Якутии, ежедневно начнут вводиться в эксплуатацию по два-три новых благоустроенных дома.

7 августа в селе Бясь-Кюель, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей изъявила желание получить денежную компенсацию, таким образом решили построить 34 дома.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в 2021 году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей. Количество зарегистрированных лесных пожаров составило 1 694, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га. В регионе потушили 535 лесных пожаров на площади 3 262 889,8 га.