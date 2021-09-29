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Крушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на месте крушения самолета Ан-26 установили памятный крест

Под памятным знаком спасатели оставили обломок воздушного судна и спасательные жилеты

ХАБАРОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Спасатели установили памятный крест на месте крушения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Что известно о крушении Ан-26 в Хабаровском крае

"На месте установили крест из дерева в память о погибших членах экипажа самолета Ан-26", - сказали в пресс-службе. На кресте маленькая табличка с датой падения самолета, а под памятным знаком спасатели оставили обломок воздушного судна и спасательные жилеты.

22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На его борту находились шесть членов экипажа, все погибли. Самолет разбился на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике.

Теги
РоссияХабаровский крайКрушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае
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