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Крушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Режим ЧС ввели в Хабаровском крае для оказания помощи семьям погибших при крушении Ан-26

Семьям выплатят по 1 млн рублей

ХАБАРОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы оказать помощь семьям погибших при крушении самолет Ан-26, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в эфире канала "Россия-24".

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"Мы ввели режим ЧС, чтобы оказать семьям поддержку, такие правовые и юридические основания нужны, чтобы поддержать семьи", - сказал Дегтярев.

22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На его борту находились шесть членов экипажа, все погибли. Самолет разбился на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике.

Сообщалось, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

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Крушение самолета Ан-26 в Хабаровском крае
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