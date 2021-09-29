ЗАГС Москвы назвал самые популярные детские имена

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Александр и Софья стали самыми популярными именами среди детей по итогам восьми месяцев 2021 года, среди необычных имен также были Адемар для мальчика и Тэя для девочки. Об этом в интервью ТАСС сообщила исполняющая обязанности управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

"Самым популярными именами для новорожденных в Москве по итогам восьми месяцев 2021 года являются Александр и София или Софья. В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим, Михаил, Марк, Артем. Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются София (Софья), Анна, Мария, Алиса. В тренде исконно русские имена - среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Ярослав, Гордей, Серафим, Лука, Савва, а среди девочек - Есения, Злата", - сказала Уханева.

По ее словам, предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019 года практически не менялись. И даже в далеком 1961 году имя Александр, самое популярное имя на сегодня, было одним из распространенных. В то время вдохновленные подвигом Юрия Гагарина многие родители называли своих сыновей именем Юрий, это имя было четвертым по популярности.

Она также подчеркнула, что по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Тимофей, Арсений, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева, Аделина, Есения, Мия. Реже встречаются маленькие Анатолии, Антоны, Аркадии, Архипы, Борисы, Валентины - как в женском, так и мужском варианте, и Валерии. Маленьких Алевтин, Анфис, Зой, Ларис, Лидий, Людмил, Наталий, Светлан и Тамар также можно встретить нечасто.

"Среди необычных имен у московских родителей для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, а для мальчиков - Христофор, Адемар и Роберт", - добавила Уханева.