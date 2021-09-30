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Пандемия COVID-19

Власти Чукотки продлили антиковидные ограничения

Ограничения будут действовать до 31 октября

ТАСС, 30 сентября. Действие ряда ограничительных мер, которые ввели в Чукотском автономном округе из-за пандемии коронавируса, продлили до 31 октября включительно, сообщили в четверг ТАСС в правительстве региона.

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Ранее действие ограничений продлевалось до 30 сентября включительно.

"В Чукотском автономном округе действие ряда ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, продлили до 31 октября включительно. На Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция", - уточнили в правительстве.

Кроме того, до конца октября жители Анадыря, Певека, Билибино и поселка Угольные Копи после приезда на Чукотку для допуска к работе должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о прохождении вакцинации. Ограничение не распространяется на работников, которые выходят на работу после 14 дней с момента прибытия в регион.

На Чукотке подтвердили 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1,5 тыс. пациентов выздоровели, 19 умерли. Завершили вакцинацию от инфекции более 22 тыс. человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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