Проблемы с ЖКТ после заражения дельта-штаммом. Главное о коронавирусе за 29 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 487 138 случаев заражения, из них новых — 22 430. За сутки умерли 857 человек — это максимум второй день подряд. За весь период — 206 388.
- Путин рассказал, что не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител. Песков заявил, что Путин 29 сентября фактически вышел с двухнедельной самоизоляции.
- Разработчик "Ковивака" заявил, что вакцина на 98,4% защищает от заражения коронавирусом.
- Вакцина от коронавируса ФМБА показала эффективность в доклинических исследованиях.
- Общепит Ульяновской области начнет обслуживать граждан по сертификатам вакцинации.
- Эксперт: каждый третий пациент с дельта-штаммом коронавируса страдает от проблем с ЖКТ.
Москва
- Всего зафиксировано 1 629 922 случая заражения, из них новых — 3 004.
- В столице зарегистрировали максимум смертей из-за коронавируса за сутки с 7 августа.
- В транспорте города усилили контроль за соблюдением масочного режима.
- Власти Москвы назначат стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации.
- ТЦ "Гагаринский" могут закрыть на 90 суток. Там выявили нарушения противоэпидемических мер.
Мир
- Всего зафиксировано более 232,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ сообщила, что за неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 10%.
- Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию до 187 стран.
- Власти Турции продлили действия правил въезда в страну.
- Вьетнам получил первую коммерческую партию "Спутника V".
- Медики в США не выявили неожиданных последствий ревакцинации от коронавируса.
- В собранных до начала пандемии образцах крови из Камбоджи нашли антитела к коронавирусу.