Проблемы с ЖКТ после заражения дельта-штаммом. Главное о коронавирусе за 29 сентября

Превышение ПДК аммония, фосфатов и нитритов выявили в реке Чегандинка в Удмуртии

Специалисты также проверили наличие меди, никеля, хлоридов, сульфатов и нефтепродуктов. Результаты оказались отрицательными

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