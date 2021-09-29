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Проблемы с ЖКТ после заражения дельта-штаммом.
Проблемы с ЖКТ после заражения дельта-штаммом.
Проблемы с ЖКТ после заражения дельта-штаммом.
Проблемы с ЖКТ после заражения дельта-штаммом.
Проблемы с ЖКТ после заражения дельта-штаммом.
Пандемия COVID-19

Проблемы с ЖКТ после заражения дельта-штаммом. Главное о коронавирусе за 29 сентября

© AP Photo/Ghaith Alsayed
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 487 138 случаев заражения, из них новых — 22 430. За сутки умерли 857 человек — это максимум второй день подряд. За весь период — 206 388.
  • Путин рассказал, что не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител. Песков заявил, что Путин 29 сентября фактически вышел с двухнедельной самоизоляции.
  • Разработчик "Ковивака" заявил, что вакцина на 98,4% защищает от заражения коронавирусом.
  • Вакцина от коронавируса ФМБА показала эффективность в доклинических исследованиях.
  • Общепит Ульяновской области начнет обслуживать граждан по сертификатам вакцинации.
  • Эксперт: каждый третий пациент с дельта-штаммом коронавируса страдает от проблем с ЖКТ.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 629 922 случая заражения, из них новых — 3 004.
  • В столице зарегистрировали максимум смертей из-за коронавируса за сутки с 7 августа.
  • В транспорте города усилили контроль за соблюдением масочного режима.
  • Власти Москвы назначат стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации.
  • ТЦ "Гагаринский" могут закрыть на 90 суток. Там выявили нарушения противоэпидемических мер.

Мир

  • Всего зафиксировано более 232,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ сообщила, что за неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 10%.
  • Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию до 187 стран.
  • Власти Турции продлили действия правил въезда в страну.
  • Вьетнам получил первую коммерческую партию "Спутника V".
  • Медики в США не выявили неожиданных последствий ревакцинации от коронавируса.
  • В собранных до начала пандемии образцах крови из Камбоджи нашли антитела к коронавирусу.
Теги
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