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Пандемия COVID-19
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В Москве зарегистрировали 65 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум с 7 августа

Число заразившихся в столице увеличилось за сутки на 3 004
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 65 против 63 днем ранее, до 28 918. Прирост стал максимальным с 7 августа, следует из опубликованных в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 3 004 против 2 541 днем ранее, до 1 629 922. В относительном выражении прирост составил 0,19%.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 938, до 1 487 800. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 113 204 человека.

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