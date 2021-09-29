ТЦ "Гагаринский" в Москве могут закрыть на 90 суток

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Торговый центр "Гагаринский" в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер по противодействию распространению COVID-19. Об этом сообщил журналистам в среду главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре "Гагаринский", расположенном по адресу: ЮАО, ул. Вавилова, д. 3, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований" - сказал Михайлов.

Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.