В России выявили 22 430 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 430, до 7 487 138. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

В частности, за сутки выявили 1 933 случая в Санкт-Петербурге, 1 223 - в Московской области, 590 - в Самарской области, 562 - в Воронежской области, 555 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 626 809 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 18 456, до 6 653 941. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 890 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 026 - в Московской области, 509 - в Республике Башкортостан, 463 - в Свердловской области, 421 - в Пермском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 857 против 852 днем ранее, до 206 388. Таким образом, максимум по числу умерших от новой болезни за сутки обновляется в стране второй день подряд.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,76%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 60 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 41 - в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, по 31 - в Нижегородской области и Ставропольском крае.