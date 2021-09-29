Общепит Ульяновской области начнет обслуживать граждан по сертификатам вакцинации

УЛЬЯНОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Жители Ульяновской области с 1 ноября смогут посетить заведения общепита только по сертификату вакцинации либо при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Об этом говорится в тексте указа врио губернатора Алексея Русских, опубликованного в среду на сайте правительства региона.

"Обеспечить с 1 ноября 2021 года допуск в рестораны, кафе, столовые, фуд-корты, бары, закусочные и иные организации общественного питания <…> совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, теста ПЦР или справки о перенесенной коронавирусной инфекции", - отмечается в тексте документа.

Требования по предъявлению сертификата вакцинации будут распространяться и на другие сферы предоставления услуг. В их числе салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, театры. Аналогичным образом будет осуществляться доступ на концертные, конгрессные, выставочные мероприятия

На сегодняшний день в Ульяновской области действует масочный режим в общественном транспорте, на остановках, в магазинах, торговых центрах, учреждениях общепита и в других местах массового скопления граждан, а также требования по социальному дистанцированию. Запрещена работа детских игровых комнат, приостановлена деятельность объектов общественного питания в период с 23:00 (22:00 мск) до 06:00 (05:00 мск) следующего дня. При этом в ночное время по-прежнему могут работать летние веранды и террасы при заполнении не более 50% вместимости объекта, а также заведения, обслуживающие посетителей навынос. Ограничено количество посетителей фитнес-центров, спа-салонов, аквапарков, бассейнов, бань, саун, боулинг-клубов и караоке-залов до 50% вместимости объекта.

По информации оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 82 738 случаев коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 72 872 человека, умерли 2 578 пациентов с подтвержденной инфекцией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Ульяновской области, на данный момент привиты 360 860 жителей региона, завершили вакцинацию 307 498 человек. Процент выполнения по первому компоненту вакцины - 45,5% от плана.