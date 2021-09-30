На горячую линию по "Пушкинской карте" поступило свыше 120 тыс. обращений за первый месяц

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 120 тыс. обращений поступило на горячую линию по проекту "Пушкинская карта" за первый месяц работы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"Первого сентября 2021 года в России стартовал проект "Пушкинская карта" - программа Министерства культуры РФ по популяризации искусства среди молодежи (от 14 до 22 лет). В этот же день заработала горячая линия для поддержки пользователей карты по бесплатному номеру 8-800-100-06-45, созданная на базе компании "Ростелеком контакт-центр" (дочернее общество ПАО "Ростелеком"). За первый месяц на горячую линию поступило свыше 120 000 обращений", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что наиболее популярные вопросы были связаны с операционным обслуживанием, покупкой билетов, а также регистрацией в приложении "Госуслуги. Культура".

"Мы всегда рады участвовать в социально значимых проектах, которые можно с гордостью записать в историю профессиональных достижений. Значительную часть персонала "Ростелеком Контакт-центра" составляет молодежь, которая совпадает с целевой аудиторией проекта и разговаривает с пользователями карты на одном языке. Знаю, что самые молодые сотрудники нашей компании тоже получили "Пушкинскую карту" для посещения театров и музеев", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Ростелеком Контакт-центр" Елены Дробот.

Накануне на пресс-конференции в ТАСС замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что "Госуслуги.Культура" для использования "Пушкинской карты" установили более 3 млн человек.