СК представил книгу о расследовании убийства царской семьи

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ представил книгу "Преступление века. Материалы следствия" о расследовании убийства царской семьи, сообщается на сайте ведомства.
"Следственный комитет России подготовил книгу, повествующую о расследовании убийства царской семьи, в которой собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных", - сообщает ведомство.
Книга состоит из трех томов и основана на документальных свидетельствах, фотографиях, дневниках, воспоминаниях, аудиозаписях и достоверных архивных источниках, включая новые, не публиковавшиеся ранее документы. Второй и третий тома посвящены следственной работе практически столетней давности (1918-1924 годов), начала 90-х, когда этот факт подвергся повторному исследованию, а также расследованию на современном этапе. В книге отражена и работа следствия после возобновления дела осенью 2015 года. "Научно-технический прогресс позволил провести уникальные судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические (антропологические). Большую роль сыграла работа картографов, благодаря которой были воссозданы 3D-модели расстрельной комнаты и схемы Коптяковской дороги", - добавили в СК.