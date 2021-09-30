СК представил книгу о расследовании убийства царской семьи

С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева О докторе, камердинере, поваре и горничной, оставшихся при царе до смерти

"Следственный комитет России подготовил книгу, повествующую о расследовании убийства царской семьи, в которой собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных", - сообщает ведомство.

Книга состоит из трех томов и основана на документальных свидетельствах, фотографиях, дневниках, воспоминаниях, аудиозаписях и достоверных архивных источниках, включая новые, не публиковавшиеся ранее документы. Второй и третий тома посвящены следственной работе практически столетней давности (1918-1924 годов), начала 90-х, когда этот факт подвергся повторному исследованию, а также расследованию на современном этапе. В книге отражена и работа следствия после возобновления дела осенью 2015 года. "Научно-технический прогресс позволил провести уникальные судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические (антропологические). Большую роль сыграла работа картографов, благодаря которой были воссозданы 3D-модели расстрельной комнаты и схемы Коптяковской дороги", - добавили в СК.