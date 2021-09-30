Пермский вуз, где произошла стрельба, продлил дистанционный формат работы по 9 октября

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, продлил обучение в дистанционном формате по 9 октября.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

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Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее планировалось, что удаленка будет до 2 октября.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сообщал, что в ПГНИУ с понедельника, 20 сентября, были отменены занятия. С 27 сентября планировалось возобновить занятия в очном формате.

"В Пермском университете продляется дистанционный формат обучения. Студенты программ среднего профессионального образования и высшего образования всех форм обучения остаются на дистанте по 9 октября 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.