{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в Пермском государственном университете

Пермский вуз, где произошла стрельба, продлил дистанционный формат работы по 9 октября

Ранее планировалось, что удаленка будет действовать до 2 октября

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, продлил обучение в дистанционном формате по 9 октября.

На эту тему
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее планировалось, что удаленка будет до 2 октября.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сообщал, что в ПГНИУ с понедельника, 20 сентября, были отменены занятия. С 27 сентября планировалось возобновить занятия в очном формате.

"В Пермском университете продляется дистанционный формат обучения. Студенты программ среднего профессионального образования и высшего образования всех форм обучения остаются на дистанте по 9 октября 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
Минтруд изучит вопрос о ежегодной выплате в 20 тыс. рублей к школе из маткапитала
Читать полностью