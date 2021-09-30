Ветеран из Петербурга Вера Сафронова отметила 105-й день рождения

"Сто пять лет исполнилось сестроречанке Вере Петровне Сафроновой, блокаднице, награжденной медалью "За оборону Ленинграда". Ее поздравили глава администрации Курортного района Александр Забайкин и заместитель прокурора Курортного района Юрий Чесноков. Гости вручили письма-поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, законодательного Собрания Санкт-Петербурга и муниципального совета Сестрорецка", - говорится в сообщении.

Как рассказали в администрации, Вера Сафронова всю войну работала на оборонном предприятии Ленинграда, делала вкладыши для мин. В военное время закончила педагогический институт иностранных языков. Она преподавала французский и немецкий 44 года, сначала в школе, а затем в медицинском институте. В преклонном возрасте начала писать стихи и издала книгу детских поэтических произведений.

В этом году исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Она продолжалась 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.