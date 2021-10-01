Свадьба дочери наследника японского престола состоится 26 октября

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Свадьба 29-летней принцессы Мако - дочери наследника японского престола принца Акисино - и ее однокурсника Кэя Комуро состоится 26 октября. Об этом в пятницу сообщило Управление императорского двора Японии.

В этот день они зарегистрируют свой брак в одном из муниципалитетов. После этого молодожены дадут совместную пресс-конференцию. Свадебной церемонии на данном этапе не планируется. Как сообщает телеканал NHK, Мако намерена отказаться от разовой выплаты в размере 150 млн иен (порядка $1,34 млн), которая полагается ей в связи с уходом из императорской семьи.

После свадьбы, как сообщают японские СМИ, молодожены собираются переехать в Нью-Йорк, где жених принцессы планирует устроиться на работу в юридическую фирму. Вместо торжественной церемонии Мако намерена в частном порядке попрощаться со своими родственниками перед отъездом из Японии.

О помолвке Мако и ее однокурсника Комуро было впервые объявлено еще в 2017 году. Регистрация брака намечалась на март, а свадьба - на ноябрь 2018 года. Однако затем эти планы были неожиданно отложены: формально из-за решения деда невесты императора Акихито отречься от престола из-за преклонного возраста. Он ушел на покой в последний день апреля 2019 года, передав полномочия своему старшему сыну, ныне императору Нарухито. Однако перенесенная на 2020 год свадьба Мако так и не состоялась. Главной причиной этого стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, который требует вернуть ему деньги, выделенные, в частности, на учебу Комуро.

Такая ситуация, как сообщает Управление императорского двора, серьезно повлияла на психическое состояние принцессы. Врачи диагностировали у нее посттравматическое стрессовое расстройство.