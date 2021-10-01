Медикам в Хабаровском крае будут доплачивать за привитых от COVID-19

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае вводят дополнительные выплаты для медиков за привитых от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу ТАСС начальник отдела заработной платы, охраны труда и социального партнерства министерства здравоохранения региона Елена Белозерова.

"Совокупный размер выплаты 200 рублей распределяется между всеми, кто участвует в проведении вакцинации (только медицинские работники), и будет начисляться за проведение вакцинации граждан с 27 августа по 31 декабря", - сказала Белозерова, уточнив, что средства будут поступать из федерального бюджета, планируются также региональные выплаты.

Выплаты медработники будут получать с заработной платой - в середине месяца. Медицинским работникам, которые проводят медосмотр перед вакцинацией, среднему персоналу, вводящему вакцину и вносящему данные в регистр вакцинированных, будут платить 200 рублей, а также районные и прочие надбавки за одного человека, который закончил вакцинацию.

В Хабаровском крае ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, отмечаются вспышки. Специалисты связывают это со значительным снижением темпов вакцинации на территории региона. Как ранее отмечал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, при таких темпах вакцинации регион выйдет на необходимые показатели по созданию иммунной прослойки не раньше, чем через год. Главам муниципальных образований и медикам поручено активизировать разъяснительную работу с населением. Сообщалось, что среди умерших от коронавируса пациентов или тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, не было привитых.

По информации регионального Минздрава, привито от коронавирусной инфекции более 346,1 тыс. жителей края, полностью завершили вакцинацию свыше 322,3 тыс. человек. По данным с сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе зарегистрировали свыше 84 тыс. заболевших, умерли 796 человек.