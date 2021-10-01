Челябинская область начинает вакцинацию от коронавируса иностранных студентов

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, которая с декабря прошлого года вышла на пик заражаемости коронавирусом, за внебюджетный счет приобрели партию вакцины "Спутник лайт", ее в ближайшее время начнут ставить иностранным студентам крупнейшего вуза региона, сообщила журналистам в пятницу первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

"Мы закупили вакцину "Спутник Лайт" для проведения вакцинации иностранных граждан. Вчера мы ее уже получили. У нас есть большая потребность у студентов-иностранцев в Южно-Уральском государственном университете, поэтому начнем вакцинацию с них. Пока приобрели за счет внебюджетных средств, в ближайшее время начнем", - сказала Гехт.

Первый заместитель губернатора Челябинской области отметила, что регион сейчас находится на пике заражаемости коронавирусом с декабря 2020 года, на ковидных базах осталось менее 2% свободных мест (пока открытие новых ковидных баз не планируется, так как ожидается увеличение объема свободного коечного фонда).

По данным областного Минздрава на 1 октября, всего в регионе с начала пандемии подтвержден 97 921 случай заражения коронавирусом (плюс 386 новых случаев ко вчерашнему дню). Всего 83 163 пациента выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 10 030 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.