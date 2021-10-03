В Дагестане полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в трех районах

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Энергетики в Дагестане восстановили подачу электроэнергии в трех районах республики, которые ранее оказались обесточенными из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщила ТАСС помощник министра энергетики и ЖКХ Дагестана Натали Гаджиева.

"Энергоснабжение потребителей Тляратинского, Цунтинского, Шамильского районов и Бежтинского участка было восстановлено. По информации компании "Дагэнерго", восстановительные мероприятия были завершены уже к 20:00", - сказала Гаджиева.

В воскресенье в Дагестане остались без света более 40 тыс. жителей из-за технологического нарушения на высоковольтной воздушной линии 110 кВ Шамильское-Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль. Без электричества на тот момент остались Тляратинский, Цунтинский районы, Бежтинский участок и частично Шамильский район. К аварийно-восстановительным работам были привлечены ремонтные бригады.