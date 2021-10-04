Сфера культуры Оренбуржья заработала 2 млн рублей за месяц действия "Пушкинской карты"

ОРЕНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Более 50 театров, музеев, библиотек и клубов Оренбургской области подключились к программе "Пушкинская карта" за первый месяц его реализации, им удалось продать билетов почти на 2 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС министр культуры региона Евгения Шевченко.

"2 млн рублей заработали на сегодняшний день. Наибольшей популярностью пользуются театры, но у театра априори и выше стоимость билета, и, опять же, они на виду и на слуху, поэтому и количество [реализованных] билетов у них выше. Это неплохое движение: в неделю примерно около 500 тыс. рублей прибавляем, но мы считаем, что этого недостаточно, потому что потенциал у этого проекта гораздо выше", - сказала она.

По мнению Шевченко, это программа важна не только для молодого поколения, но и для самих учреждений культуры. Региональные власти работают над тем, чтобы по "Пушкинской карте" в Оренбургской области можно было посетить наибольшее число мероприятий, обеспечив доступность не только для жителей крупных городов, но и сельских территорий.

"Наша главная задача - расширить круг возможностей, это можно сделать двумя-тремя способами. Первый - это ехать в муниципалитеты со своим контентом: спектаклями, выставками, мастер-классами, с музыкальными и творческими вечерами, второе - вовлечь в эту работу муниципальные учреждения культуры, что мы сейчас активно и делаем. <…> На сегодняшний день 50 [муниципальных] учреждений культуры со всей области выразили желание проработать этот вопрос. Кстати, пять муниципальных учреждений культуры присоединились за последние десять дней - это музей Адамовского района, музей Новотроицка, музей Акбулака, Илекский музей и первое клубное учреждение - муниципальная централизованная клубная система Ташлинского района", - отметила министр.

Возможность собирать аншлаги

По данным Министерства культуры Оренбургской области, наиболее активно "Пушкинской картой" в регионе пока пользуются молодые люди старше 18 лет, так как они более самостоятельны, чем, например, подростки. При этом молодежь покупает билеты как на мероприятия в ближайшие дни, так и на спектакли в ноябре-декабре, а также планирует новогодние каникулы.

"Одна из задач для наших учреждений и коллективов - научиться работать с очень сложной [молодежной] аудиторией. А ты попробуй удиви! Попробуй эту спорящую, рефлексирующую аудиторию склони на свою сторону. Это тоже высочайшая планка, которую нужно будет перешагнуть", - считает Шевченко.

Министр уверена, что "Пушкинская карта" позволит значительно повысить популярность многих учреждений культуры, которые ранее молодежь обходила стороной. Одно из них - Оренбургский государственный татарский драматический театр имени М. Файзи. Шевченко отметила, что татары - вторая по численности нация в Оренбургской области, но новое поколение не всегда знает родной язык и может смотреть спектакли на нем в классическом тюркском театре. "Для них это тоже шанс и возможность", - ответила она на вопрос о будущих аншлагах в татарском театре.

Министр также добавила, что рассчитывает на значительный рост популярности мероприятий Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, где часто проходят мастер-классы, творческие встречи, тематические вечера, показы фильмов и прочее. "Ранее у них вообще не было платных мероприятий, но при этом они работают великолепно, креативно очень. Я уверена, что у них "Пушкинская карта" пойдет", - считает министр.

"Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане России в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.